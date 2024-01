Spesso può capitare di cercare dei siti, video o contenuti di qualsiasi altro genere che sarebbero imbarazzanti se qualcun altro li vedesse, perciò abbiamo pensato di darvi una mano e svelarvi il segreto sul come cancellare le ricerche su Google, seguiteci passo per passo e cancellare la cronologia sarà davvero un gioco da ragazzi

Diciamocelo, al giorno d’oggi su internet troviamo davvero di tutto, spesso anche cose molto imbarazzanti che non vogliamo che gli altri vedano. Possiamo ritrovarci nella cronologia dei video, dei link a dei siti o magari dei prodotti che abbiamo comprato come regalo ad una persona cara e vogliamo evitare che abbia sospetti su cosa abbiamo deciso di regalargli per l’occasione speciale, come la festa di compleanno. Non c’è niente di peggio di regalare qualcosa che il destinatario già sa che riceverà, giusto? Magari lo stesso assistente vocale Google del Google Nest Hub 2 (che trovi in offerta cliccando qui) può rovinare la sorpresa, e non vogliamo mica perderci la sua reazione! In questa semplice guida scoprirete come evitare che questo accada.

Tutta o parte della cronologia? | Come cancellare le ricerche su Google

Una volta che avete deciso di cancellare le ricerche che avete effettuato su Google (dai un’occhiata alla storia di Google), potete decidere di cancellare tutta la cronologia oppure solo una parte. Farlo è molto semplice, ecco la lista dei passaggi da fare:

Apri l’app Google Chrome sullo smartphone o tablet.

sullo smartphone o tablet. Clicca su altro ( i tre puntini in alto a destra ) e poi su Cronologia . Nota: se la barra degli indirizzi si trova in basso, scorri verso l’alto nella barra degli indirizzi e poi clicca su Cronologia .

) e poi su . Nota: se la barra degli indirizzi si trova in basso, scorri verso l’alto nella barra degli indirizzi e poi clicca su . Clicca su Cancella dati di navigazione .

. C’è una sezione chiamata “ intervalli di tempo” , da cui puoi decidere se eliminare una parte della cronologia o tutta: per eliminare una parte , seleziona le date , per eliminarla tutta, clicca su “ Dall’inizio” .

, da cui puoi decidere se eliminare una parte della cronologia o tutta: per eliminare una parte , per eliminarla tutta, clicca su “ . Seleziona la casella accanto a “ Cronologia di navigazione “.

“. Deseleziona gli altri dati che non vuoi eliminare .

. Clicca su “Cancella dati“.

Navigazione in incognito | Come cancellare le ricerche su Google

Un bel trucchetto che puoi utilizzare per non avere la rottura di metterti a cancellare le varie ricerche su Google, puoi anche attivare la navigazione in incognito. Questa modalità di ricerca è molto utile quando vuoi effettuare ricerche che il browser non salvi nella cronologia e che quindi ti faccia evitare di metterti appositamente sulla cronologia a cancellare i risultati del motore di ricerca. La navigazione in incognito è perfetta per cercare risultati da vero detective, senza che gli altri vengano a sapere cosa cerchi sul web e cosa stai escogitando. Questa modalità aiuta molto quando vuoi trovare video non adatti ai bambini o quando stai preparando un regalo per un amico o una persona amata.

Navigare in modo sicuro

Una cosa fondamentale da tenere a mente quando navigate sul web è quello di prestare attenzione. Il web infatti è sì, un posto magico, ma anche un posto pericoloso. I siti che trovate in giro, infatti, non sono tutti sicuri, potreste imbattervi in qualche virus che infetta il vostro computer e ruba tutti i vostri dati personali (indirizzo di casa, codice postale, dati del conto bancario ecc). Perciò, prima di lasciarvi, vogliamo invitarvi a prestare la massima attenzione quando visitate un sito, NON INSERITE I VOSTRI DATI PERSONALI, non finché non siete certi che il sito sia sicuro (spesso è il browser stesso ad avvisarvi) e restate all’erta.

Come avete potuto vedere, cancellare la cronologia è facile! Speriamo di esservi stati utili. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo del web e molto altro!