In caso di scarsa visibilità sulla strada mentre si guida, come in presenza di nebbia o una forte tempesta, tutti noi dovremmo utilizzare delle misure di sicurezza per evitare di avere incidenti e ricevere delle multe: utilizzare il fendinebbia e il retronebbia, ma cosa sono e come si usano?

La sicurezza stradale è un fattore di fondamentale importanza e più volte abbiamo parlato di quanto sia importante rispettare le norme del Codice della strada, non solo per evitare multe, ma soprattutto per la nostra sicurezza mentre guidiamo. Abbiamo scritto anche una guida sul come trasportare carichi sporgenti in auto, che potete trovare cliccando qui. Oggi, invece, spieghiamo cosa bisogna fare in caso di pioggia forte, nebbia intensa o neve, ovvero usare i fendinebbia e i retronebbia: spieghiamo cosa sono come si usano.

I retronebbia | Fendinebbia e retronebbia: cosa sono e come utilizzarli

I retronebbia, detti anche luci di retromarcia, sono luci rosse posizionate sulla parte posteriore di un veicolo e si accendono automaticamente quando andiamo in retromarcia. I retronebbia servono a segnalare agli automobilisti dietro di noi che stiamo indietreggiando e ad illuminare la strada dietro di noi. Una cosa importante di cui tener conto è che i retronebbia non sono obbligatori su tutti i veicoli. Le luci di nebbia posteriori, invece, sono sempre sulla parte posteriore del veicolo e devono essere accese solo in caso di scarsa visibilità, come nebbia intensa, pioggia forte o nevicata. Le luci di nebbia servono a segnalare agli automobilisti dietro di noi la nostra presenza ed evitare che ci vadano addosso. In questo caso, le luci di nebbia posteriori sono obbligatorie su tutti i tipi di veicoli di nuova immatricolazione in Italia e in molti altri paesi europei.

I fendinebbia | Fendinebbia e retronebbia: cosa sono e come utilizzarli

Le luci di abbagliamento anteriori, conosciuti meglio con il nome fendinebbia, sono delle luci di illuminazione bianca posizionate sulla parte anteriore del veicolo. Si attiva quando si utilizza il dispositivo di illuminazione apposito (la manovella a sinistra del volante) e servono per illuminare la strada quando c’è scarsa visibilità, come durante la pioggia forte, la nebbia intensa, la nevicata, ma molto più comunemente si utilizzano la sera quando c’è buio. Anche se non sono obbligatorie, è sempre scelta saggia utilizzare le luci di abbagliamento anteriore in caso di scarsa visibilità, poiché il non utilizzarle porterebbe a delle sanzioni.

Utilizzare i fendinebbia e i retronebbia in modo corretto

L’utilizzo scorretto dei fendinebbia e dei retronebbia può portare alle multe. Il codice della strada stabilisce che bisogna utilizzare i fendinebbia anteriori solo in caso di nebbia fitta, pioggia forte, fumo, foschia, nevicata e solo se sono accesi anche gli anabbaglianti. I retronebbia, invece, si usano solo in caso di nebbia fitta con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa, nebbia fitta e solo se sono accesi anche gli anabbaglianti. L’uso scorretto di queste luci d’illuminazione può abbagliare o disturbare gli altri autisti e così creare situazioni di pericolo. Le multe per utilizzo non necessario dei fendinebbia vanno da 41 a 168 euro, per i retronebbia da 84 a 335 euro e per i proiettori di profondità (gli abbaglianti) da 1 a 168 euro. Perciò utilizzateli con un buon criterio!

