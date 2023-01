Recensione Garden In!: un simulatore fuori dal comune!

Di videogiochi simulativi nel corso degli anni se ne sono visti parecchi, ma nessuno è mai stato come Garden In, vieni a scoprire con noi il perché in questa recensione

Garden In è un videogioco indipendente sviluppato da Dramatic Iceberg, ed è un titolo simulativo abbastanza inusuale, dovremo infatti coltivare le piante. Si avete letto bene, il videogioco sarà incentrato sulla coltivazione di piante casalinghe di diverso genere, e ci permetterà anche di dar libero sfogo al nostro pollice verde lasciandoci andare in decine e decine di ibridazioni. Se siete curiosi di saperne di più su Garden In la recensione è qui per voi.

Un titolo che non ti aspetti

In un’era in cui a farla da padrone sono gli FPS, meglio ancora se Battle Royale, vedere una software house lanciarsi in un impresa che va ben oltre tutto ciò che ci saremo mai aspettati fa un po’ sorridere. È ciò che hanno fatto i ragazzi di Dramatic Iceberg, lanciandosi nello sviluppo di un videogioco che mai avremo pensato di vedere sui nostri monitor da videogiocatori ultra lusso. Garden In infatti è qualcosa che ci ha lasciati esterrefatti, un titolo che ci ha riportato alla mente il vecchio Tabozz Simulator.

Era il lontano 1997 quando, con amici, eravamo soliti accendere il PC e caricare quelle piccole “killer app”, videogiochi che neanche era solito chiamare tali poiché erano perlopiù applicazioni che aprivi per passare quella manciata di minuti di relax. Il più delle volte non c’era nulla di così complicato da fare, se non cliccare con il mouse su qualche opzione e attendere il risultato, per poi chiudere il programma dopo qualche minuto e tornare a godere del bel tempo al parco dietro casa.

Questa è la sensazione che ci ha trasmesso Garden In mentre era in corso la recensione, di una piccola applicazione (o in questo caso dovrei dire “videogioco indipendente”) utile a rilassarsi quei pochi minuti, fra una sparatoria e l’altra, o mentre Master Chief sta facendo spezzatino di Covenant qui e li. A dirla tutta, se dobbiamo lasciarci andare nel viale dei ricordi, ci torna in mente anche Creatures un videogioco PC anni ’90.

Simulazione di relax – Recensione Garden In!

Sebbene Garden In! si presenti come titolo simulativo indipendente, ciò non significa che siamo davanti ad un prodotto scadente o di bassa fattura. È importante, molto importante, inserire Garden In nella sua relativa fascia “di mercato” affinché ogni lettore possa comprendere appieno il range di riferimento in cui si posiziona questo titolo. Non siamo infatti davanti a null’altro che ad un’applicazione utile a farci distendere i nervi, magari fra una morte e l’altra in Elden Ring (di cui è possibile leggere qui la nostra recensione).

Non dovremo far altro che posizionare dei vasi, piantare dei semi, e prenderci cura delle nostre piante in due semplicissimi modi, dando loro il giusto apporto d’acqua, e allontanando i vari parassiti che potrebbero infestarle. Detta così chiunque esclamerebbe la più becera delle affermazioni su quanto potrebbe essere noioso, ma se correttamente approcciato non lo è affatto. Partendo semplicemente dal notare che ogni seme avrà bisogno del suo giusto habitat per germogliare.

Ricercata semplicità – Recensione Garden In!

Il gameplay di Garden In! come visto in fase di recensione è semplicissimo e tutto sarà gestito attraverso il mouse e qualche tasto sulla nostra tastiera, dovremo infatti scegliere che seme coltivare ed iniziare a posizionare il vaso con il giusto fondo dove piantare il nostro seme. Da quel momento in poi la nostra sarà tutta una lunga attesa, attesa che fortunatamente non ci costringerà necessariamente a tenere aperto il videogioco. Infatti seppur non avremo aperto l’applicazione, i semi continueranno a germogliare e le piante a crescere.

Nel gioco è presente anche l’erbario, un libro che ci aiuterà a constatare i tempi di crescita di una pianta, o come ottenerne alcune attraverso l’ibridazione di due semi o due piante. Il che ci porta alla prossima domanda, a cosa serve far crescere altre piante o ibridarle? Nel gioco è presente una meccanica di obiettivi, e ogni obiettivo completato ci sbloccherà qualcosa. Vasi esteticamente più accattivanti, gadget per abbellire le nostre stanze, skin per le nostre pareti o sfondi in game, senza dimenticare altri semi e altre piante. Anche le stanze aggiuntive si sbloccheranno via via nel progredire del gioco.

Conclusione

Garden In ci ha lasciato piacevolmente sopresi in quanto è quel tipo di progetto che va controcorrente, che pone nelle mani del videogiocatore un titolo semplicissimo e quasi fine a se stesso. È proprio il fine ad averci piacevolmente sorpreso, il rilassare l’utente dietro al PC concedendogli minuti in cui l’unica cosa da fare è riflettere su dove posizionare un vaso e che semi piantare.

Nonostante il gameplay semplice riscontrato in fase di recensione, e nonostante il fatto che sia un titolo che aprirete per pochi minuti per poi chiudere subito dopo, non ci sentiamo di bocciare Garden In!, tutt’altro. È da lodare l’impegno che i ragazzi hanno messo nel creare qualcosa fuori da qualsiasi canone videoludico attuale. Non è un titolo che annoia, anche perché ricordiamo che non necessita di stare ore e ore a guardare una schermata fissa, ma resta pur sempre un titolo che nella sua semplicità potrebbe non piacere a tutti.

Il titolo è disponibile dal 26 gennaio 2023 per PC sulla piattaforma Steam, per Nintendo Switch, e per Linux.

6.5 Un pollice verde all'opera! Punti a favore Gameplay semplice

Tantissima scelta di semi e di oggetti da sbloccare

È in italiano Punti a sfavore È un videogioco poco adatto a tutti

Purtroppo ci si muove in un "apri" e "chiudi" l'applicazione

A volte ruotare gli oggetti è un'impresa titanica

A volte ruotare gli oggetti è un'impresa titanica