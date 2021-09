Recensione BloodRayne Betrayal Fresh Bites: morsi freschi, sangue vecchio

In questa recensione vi parleremo di BloodRayne Betrayal Fresh Bites, il remake dell’hack ‘n slash di successo uscito originariamente nel 2011

In questa recensione vi parleremo di BloodRayne Betrayal Fresh Bites, il remake del terzo titolo della saga videoludica dedicata alla vampira Rayne. Differentemente dai due capitoli precedenti, il gioco originale era realizzato in 2D ed era dotato di un gameplay che si rifaceva ai classici beat ’em up a scorrimento laterale. Tutti questi elementi sono ripresi in questo rifacimento, che si limita a rimodernare la grafica e a riequilibrare le meccaniche.

Nel riprendere in mano questo gioco, gli sviluppatori si sono posti di fronte a una scelta non facile: scegliendo di modificare sostanzialmente il titolo si sarebbero attirati le antipatie dei fan storici, mentre lasciandolo sostanzialmente invariato avrebbero finito per realizzare un gioco dalle dinamiche antiquate. Scopriamo insieme se sono stati capaci di trovare un equilibrio tra il rispetto per l’originale e la necessità di innovarlo.

L’ultima battaglia

Come già anticipato nella prima parte della recensione, BloodRayne Betrayal Fresh Bites è il remake del terzo capitolo del franchise dedicato alla vampira Rayne e la storia che esso narrata rappresenta la conclusione della saga a lei dedicata. Questo finale la porta a confrontarsi ancora una volta con Lord Kagan che, oltre a essere suo padre, è il responsabile della sua condizione di non morta.

Questa volta, è Rayne a portare la guerra in casa del malvagio vampiro. L’azione del titoli si svolge infatti tutta all’interno del maniero di Kagan, che è abitato dalla sua terribile armata. Per arrivare a distruggere il suo più grande rivale. la protagonista dovrà quindi aprirsi la strada attraverso decine di mostri letali, che metteranno alla prova il suo addestramento e il suo armamentario.

Velocità e confusione – Recensione BloodRayne Betrayal Fresh Bites

Il gameplay di BloodRayne Betrayal: Fresh Bites è caratterizzato dall’alternanza di momenti di scontro con gli avversari, in cui il ritmo si fa frenetico, e di passaggi legati all’esplorazione, più rilassati e simili nelle caratteristiche ai classici platform 2D. Questi si rivelano essere quelli più interessanti per il giocatore grazie al buon posizionamento degli oggetti segreti, che rende necessaria l’attenta osservazione dell’ambiente; lo sforzo che si fa per ottenerli è poi giustificato dal fatto che questi sono spesso molto utili.

Il sistema di combattimento è invece piuttosto deludente. Rispetto all’originale del 2011, che era stato indicato come eccessivamente punitivo, il remake da la possibilità di modificare il livello di difficolta, ma non va a toccare la reale criticità: i comandi. Questi sono imprecisi e inutilmente complessi e, vista anche la frenetica velocità che contraddistingue le sequenze di combattimento, rendono inutilmente frustranti gli incontri con i nemici.

Le boss fight, presenti alla fine di quasi tutti i livelli, dovrebbero rappresentare l’occasione di diversificare l’esperienza, ponendo il giocatore di fronte ad avversari che, per essere sconfitti, richiedono di adottare un approccio diverso allo scontro. Anche queste si rivelano però piuttosto deludenti: la maggior parte dei campioni è dotata di un numero piuttosto limitato di pattern di attacco e, per abbatterli, non è mai realmente necessario modificare la propria strategia.

In un oscuro maniero – Recensione BloodRayne Betrayal Fresh Bites

Come già detto in precedenza all’interno di questa recensione, la principale ambientazione di BloodRayne Betrayal Fresh Bites è il castello del vampiro Kagan, il principale villain della saga. Si tratta di un maniero oscuro, costruito a immagine e somiglianza della classica dimora del vampiro a cui anni di cinema e videogiochi horror ci anno abituato. Il principale problema di questa ambientazione è la poca varietà: gli ambienti che si attraversano sono tutti piuttosto simili, sia dal punto di vista estetico che da quello della costruzione dei livelli.

Al contrario, numerosi sono le varietà di nemici che ci troveremo ad affrontare lungo il nostro percorso all’interno del palazzo. L’ammodernamento del design dei mostri è senza dubbio l’aspetto di questo remake in cui gli sviluppatori hanno dato la migliore prova di loro, anche perché proprio grazie alla grande diversità dei villain le sequenze di combattimento riescono a risultare almeno in parte godibili.

Altri elementi su cui questa nuova versione ha puntato molto sono la colonna sonora, che è sicuramente migliore di quella originale, è l’introduzione di un cast vocale. Tramite quest’ultimo hanno cercato di dare maggiore importanza alla vicenda che il videogioco vuole narrare. l’operazione non è però riusciti, principalmente perché la maggior parte dei dialoghi è composta da frasi brevi e banali, che raramente vanno oltre il più stereotipato scambio di battute da film action e, per dare maggior peso alla narrazione, avrebbero dovuto modificare in maniera sostanziale i suoi contenuti.

Conclusioni

Giunti alla fine di questa recensione, non possiamo fare a meno di attestare che l’esperimento tentato con BloodRayne Betrayal Fresh Bites può essere considerato riuscito solamente in parte. Se infatti il rifacimento riesce a intervenire su alcuni degli aspetti critici dell’originale, come per esempio la colonna sonora, mantiene al suo interno diversi dei suoi principali problemi. In particolare, la scelta di non modificare la gestione dei controlli, che vanno a inficiare l’esperienza di gioco nel suo insieme, non appare giustificabile ed è sufficiente a rendere negativa la nostra valutazione.

BloodRayne Betrayal Fresh Bites è stato realizzato da WayForward, è uscito lo scorso 10 settembre ed è disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4; grazie alla opzione di retrocompatibilità, è possibile giocarci anche tramite PlayStation 5 e Xbox Series X|S.