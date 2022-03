Super Mario 64: torna la sua guida (giapponese)

Che cos’è la nostalgia? Probabilmente ha l’aspetto della guida (giapponese) di Super Mario 64 che da oggi potete consultare di nuovo per intero e per la gioia dei vostri occhi

Nonostante spesso si tratti dell’argomento da un punto di vista più “tecnico”, come affrontare determinati boss o la soluzione ad alcuni enigmi in certi livelli, con la guida di Super Mario 64 si andava invece a capire il mondo dietro a questo spettacolare gioco che ha segnato più di una generazione. Ma cerchiamo di andare avanti con calma.

Super Mario 64: dove (ri)trovare la sua guida originale

La versione originale della guida di Super Mario 64 (gioco del quale abbiamo parlato più approfonditamente qui), un’edizione giapponese da 152 pagine del 1996 che poi è lo stesso anno di lancio del titolo, era quanto di meglio un appassionato potesse chiedere. Con descrizioni dettagliate dei personaggi e dei livelli, tale “sacro testo del retrogaming” era firmato da personalità come quella di Shigeru Miyamoto e celava al suo interno dei meravigliosi diorami rappresentanti i coloratissimi livelli.

Al giorno d’oggi questo oggetto è praticamente introvabile, a meno che non andiate in qualche sperduto negozietto giapponese oppure vi sveniate su eBay, ma per fortuna si può consultare comodamente online senza sbavature su Internet Archive. Ah, dimenticavamo, è pure gratuita!

Certo, naturalmente è in giapponese, ma anche chi non è pratico della lingua nipponica saprà passare sopra agli ideogrammi e godersi un autentico tuffo nel passato. Magari rimettendo mano alla prima avventura in tre dimensioni del mitico idraulico sul Nintendone oppure sulla sua versione portatile per 3DS. Che ricordi avete di questo titolo stratosferico? E poi, le darete una bella occhiata approfondita?

