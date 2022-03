Sniper Elite 5: annunciata la data di uscita

Un fucile, un colpo ed il vostro obiettivo nel mirino. Tutto questo è Sniper Elite 5 che finalmente ha visto confermarsi la sua data di uscita

Esatto, avete proprio letto bene. Come già detto recentemente, Sniper Elite 5 ha dunque una data di uscita e si tratta di un’informazione ufficiale, non di un rumor! Questo è quanto si è potuto evincere da un tweet di Rebellion che ha confermato come il gioco sarà disponibile a partire dal 26 maggio. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Sniper Elite 5: storia, migliorie e data di uscita

La data di uscita di Sniper Elite 5 è dunque il 26 maggio e lo si potrà giocare su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS4 e PS5. Inoltre sarà disponibile anche su Xbox Game Pass già a partire dal day one. Rebellion ha poi rivelato che si potrà giocare sia in coop che in solitaria, ma non va tralasciato il fatto che è stata migliorata di molto l’esperienza di gioco. Oltre alla tecnologia della fotogrammetria per ricreare i luoghi d’azione, le mappe avranno più punti di infiltrazione per assassinare i nemici da vicino.

La Kill Cam poi è stata resa ancora più “esagerata” e sanguinaria per esaltare i danni fatti con le armi da fuoco e, come ciliegina sulla torta, chi prenoterà il titolo di Rebellion avrà accesso alla missione bonus “Target Fuhrer: Wolf Mountain Mission” dove bisognerà assassinare Hitler nel suo rifugio Nido dell’Aquila. Un bonus ulteriore sarà la Walther P38 silenziata! La storia si svolge nella Francia occupata nel 1944 dove si andrà ad impersonare ancora una volta il tiratore scelto Karl Fairburne che cercherà di sventare i piani dei nazisti assieme a partigiani francesi, soldati alleati e, naturalmente, il suo fedele fucile di precisione.

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!