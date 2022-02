Nintendo Direct: No Man’s Sky arriva su Switch in estate

Il Nintendo Direct tenuto nella serata di ieri ha confermato l’arrivo anche su Switch, nel corso dell’estate, di No Man’s Sky

La storia ci insegna come i Nintendo Direct siano sempre stati delle isole felici per tutte le produzioni indie e gli sviluppatori, ma a dispetto di questo retaggio uno dei titoli indipendenti più discussi degli ultimi anni continuava stranamente a latitare. C’è voluto l’evento tenuto nel corso della serata di ieri per invertire questa tendenza, con l’appuntamento streaming che ha finalmente confermato l’arrivo nel corso della prossima estate, anche su Nintendo Switch, di No Man’s Sky, l’ultima fatica firmata da Sean Murray e dai suoi Hello Games.

A dispetto di un lancio non propriamente felice e riuscito, complici le promesse in fase di promozione, non ci sono dubbi che il titolo di esplorazione spaziale firmato Hello Games sia riuscito, nel corso degli anni e grazie al lavoro del team, a ritornare con prepotenza in carreggiata. Ed è proprio alla luce delle evidenti migliorie e agli aggiornamenti rilasciati, che i fan di Nintendo Switch non potranno che accogliere a braccia aperte il gioco, quando sarà disponibile nel corso della prossima estate.

Ovviamente la release di No Man’s Sky per l’ibrida Nintendo, sarà comprensiva di tutti gli update rilasciati nel corso degli anni (l’ultimo risale a pochi mesi fa), così come di tutta una corposa serie di nuovi contenuti. Certo, l’estate è ancora lontana, ma se volete dare un primo sguardo a come il titolo si comporterà sulla console, non dovete fare altro che visionare il trailer che trovate all’interno della news.

In attesa di conoscere la data di lancio specifica