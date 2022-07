PlayStation: annunciata l’acquisizione della piattaforma eSport Repeat.gg

“Gigì, Sony”: PlayStation ha rivelato l’acquisizione di un’intera piattaforma mirata a rendere gli eSport più accessibili, ovvero Repeat.gg

Mentre la Grande N trova l’acqua degli eSport ancora un po’ troppo fredda, PlayStation si tuffa senza pensarci due volte e l’acquisizione di Repeat.gg lo dimostra. La piattaforma, nota per l’intento di rendere più accessibile l’agonismo videoludico, ha già ospitato tornei di Fortnite, Call of Duty Warzone, League of Legends, PUBG e Dota 2. Il vicepresidente del ramo competitivo di Sony Interactive Entertainment, Steven Roberts, si è così raccontato a GamesIndustry.biz: “Con il team di talento di Repeat.gg, siamo entusiasti di esplorare nuovi modi per dare ai giocatori l’occasione di confrontarsi nel gioco competitivo, espandendo al contempo il settore.”

PlayStation e la piattaforma eSport Repeat.gg: un accordo da… quanti dollari, esattamente?

Roberts si è congedato definendo l’accordo come “solo l’inizio del nostro viaggio”, aggiungendo anche che “non vediamo l’ora di aggiornare ulteriormente la nostra community in futuro”. Siccome questi annunci prevedono i commenti di entrambe le parti coinvolte, anche l’amministratore delegato della piattaforma ha voluto dire la sua. Aaron Fletcher ha così commentato: “Repeat.gg è nata con lo scopo di dare vita a nuovi tipi di tornei, facilitandone l’accesso a milioni di giocatori.” Per quelle che sono le speranze di Jim Ryan con PS5, parlare di milioni al plurale non è al di fuori del reame della possibilità.

“Siamo entusiasti all’idea di unirci al team di Sony per collaborare ed espandere la varietà di esperienze competitive per i giocatori di ogni livello”, ha concluso poi Fletcher. Naturalmente, questo non comporta affatto la fine dei tornei per i titoli multiplatform. L’anno scorso, Sony ha unito le forze con un’altra piattaforma, RTS, per acquisire anche Evolution Championship Series. Una cosa è certa: la prevedibilità di PlayStation, negli ultimi tempi, è piacevolmente scesa ai minimi storici. Non mancheremo di informarvi al più presto in caso di ulteriori sviluppi, come sempre.

