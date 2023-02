PIZZIUM: ufficiale l’igresso nel mondo degli eSport come Supplier della eSerie A TIM 2023

PIZZIUM, catena di pizzerie che propone una versione moderna della classica Pizza Napoletana, scende in campo nel mondo degli e-sports annunciando l’inizio di una collaborazione con la eSerie A TIM 2023

In qualità di Official Supplier del torneo, PIZZIUM offrirà i suoi prodotti di alta qualità ai partecipanti appassionati di gaming in tutte le fasi della competizione, dalla Regular Season fino alle Final Eight della. Un’azione sinergica che rappresenta una straordinaria occasione per entrambi i marchi. PIZZIUM e la eSerie A TIM condividono infatti la passione per l’eccellenza e la determinazione nel voler affrontare le sfide più ardue, obiettivo condiviso anche dai giocatori che metteranno alla prova le loro abilità per conquistare il prestigioso titolo.

PIZZIUM: ufficiale la collaborazione con la eSerie A TIM 2023

La collaborazione strategica tra PIZZIUM e la eSerie A TIM rappresenta un’opportunità entusiasmante per offrire ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile che fonde la passione per il calcio e il gaming con la bontà delle inconfondibili pizze napoletane, create utilizzando solo ingredienti di alta qualità abbinate alle eccellenze gastronomiche italiane.

Molto popolare tra i gamers, la competizione è organizzata dalla Lega Serie A in collaborazione con Infront, e vede impegnati sul terreno di gioco virtuale i migliori giocatori italiani che competono per aggiudicarsi il titolo di campione eSerie A TIM. Iniziata il 31 gennaio, la competizione proseguirà fino al 15 marzo, data in cui si completerà il ciclo di quattro round della Regular Season. Seguiranno i Play-Off dal 28 febbraio-01 marzo e i Final Eight dal 18-19 aprile.

