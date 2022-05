Naruto to Boruto Shinobi Striker: il nuovo Season Pass mostrato in un trailer

Raggiungendo i 10 milioni di giocatori totali da quando è uscito, Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà un nuovo Season Pass per festeggiare questo traguardo: ecco il trailer

La giapponese Bandai Namco ha abituato da anni i fan di anime e manga a poter fruire dei franchise più amati anche in altri modi oltre quelli offerti attraverso il piccolo schermo o le pagine cartacee; l’azienda infatti è tra le maggiori produttrici di titoli videoludici riguardanti le opere più popolari realizzate in Giappone, e oltre alle serie più rinomate come Dragon Ball e One Piece, non possiamo dimenticare anche Naruto. L’ultimo titolo rilasciato riguardante la serie sui ninja più conosciuta al mondo è stato Naruto to Boruto Shinobi Striker, uscito nel 2018 e che continua ancora oggi ad essere giocatissimo, permettendo a Bandai di sfornare dei nuovi contenuti in modo costante. Adesso che è stata superata la soglia dei 10 milioni di giocatori, Bandai Namco ha inoltre annunciato l’arrivo di alcune novità all’interno di Naruto to Boruto Shinobi Striker, con un trailer del nuovo Season Pass che andremo a presentare nelle prossime righe.

Naruto to Boruto Shinobi Striker: il trailer del nuovo Season Pass

Ideato per essere un titolo da giocare in modalità multigiocatore, come la maggior parte dei giochi di questo genere anche Naruto to Boruto Shinobi Striker presenta i tipici elementi mirati alla competizione, portando però i giocatori all’interno di un’ambientazione che risulti familiare con i fan dell’opera originale. Giunti a 10 milioni di giocatori nel 2022, Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà nuovi contenuti molto presto, introdotti con il nuovo trailer del quinto Season Pass denominato “Legacy” e accompagnandolo con degli aggiornamenti gratuiti.

A partire da quest’estate, con il Season Pass si vedranno 5 nuovi maestri shinobi nel roster, e gli stage esistenti riceveranno nuovi abbellimenti estetici e cambiamenti al gameplay. Sarà inoltre introdotto il salto chakra, consentendo una verticalità ulteriore negli scontri. Anche il Villaggio della Foglia subirà dei cambiamenti con i prossimi aggiornamenti, ottenendo una nuova atmosfera e delle variazioni sul modo in cui i giocatori potranno interagire e usare i servizi presenti all’interno del villaggio. A partire già da questa primavera, invece, alcune località come lo shop dei Ninja Tool e la libreria dei Ninjutsu saranno aggiornate.

