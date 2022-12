Metro: Last Light Redux è gratis su Epic Store

Quest’oggi sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Metro: Last Light Redux, la versione rimasterizzata di uno dei titoli più famosi di Deep Silver

Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un gioco gratis grazie ad Epic Games ma, ora che il natale è alle porte, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 29 dicembre infatti potrete ricevere ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovare gratis sull’Epic Games Store Metro: Last Light Redux, la versione rimasterizzata di uno dei titoli più famosi di Deep Silver.

Epic Games vi offre gratis la versione Redux di Metro: Last Light!

Metro: Last Light è un FPS post apocalittico in cui vestirete i panni di Artyom, un superstite che lotta per la sopravvivenza nel sottosuolo della città di Mosca. Grazie alla versione Redux avrete la possibilità di vivere l’epica avventura di Deep Silver a 60FPS e con una qualità grafica moderna. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 a 64bit CPU Dual Core CPU da 2.2 GHz 2GB di RAM Scheda Video GeForce 8800 GT da 512MB Almeno 10GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 a 64bit CPU Quad COre da 3GHz 4GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 480 o superiore Almeno 10GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda il nuovo gioco gratis offerto quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerlo alla vostra libreria. Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 25 dicembre quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.