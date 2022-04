Game Pass: annunciati i titoli Microsoft di aprile

Dopo le grandi abbuffate dei pranzi di Pasqua, è tempo di tornare a giocare seriamente con i titoli del Game Pass per questo mese di aprile

Microsoft ha dunque lasciato appena il tempo di digerire i dolci e gli easter egg ai suoi tanti utenti per deliziarli ulteriormente con un’altra sorpresa, ovvero i titoli che appariranno sul Game Pass di aprile. Vediamo dunque insieme di quali si tratta e quali sono quelli ancora recuperabili.

Game Pass: per un aprile da veri giocatori

I titoli che vanno a comporre il mosaico del Game Pass di aprile, a dire il vero, sono già cominciati con F1 2021 e Need for Speed Hot Pursuit Remastered (ricordiamo che entrambi richiedono l’EA Play disponibile anche tramite Xbox e PC), ma non è certo finita qui. Sarebbe fin troppo risicata come offerta, no?

Assieme a loro c’è anche Turnip Boy Commits Tax Evasion, disponibile anche per console, PC e cloud, ma è dalla settimana prossima che se ne vedranno delle belle. Il 26 sarà dunque il turno di 7 Days to Die e di Research and Destroy mentre, a partire dal 28 sempre per PC, console e cloud, arriverà anche Bugsnax assieme alla sua espansione gratuita The Isle of Bigsnax.

Chiude poi le fila Unsouled, ma vi ricordiamo che fino al 30 di questo mese si può ancora giocare a Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor e Streets of Rage 4. Li avete già provati tutti oppure ce n’è ancora qualcuno che manca alla vostra collezione?

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che i download abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!