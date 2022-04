Nintendo Switch Online: un leak fa presagire l’arrivo del Game Boy

Nintendo Switch Online è la gioia di molti appassionati di retrogaming che ora, stando ad un leak, potrebbero essere ancora più contenti visto che ha fatto presagire l’arrivo di titoli per Game Boy

Che posto meraviglioso è Twitter. Un tweet, prontamente cancellato, ha lasciato presagire come la libreria di Nintendo Switch Online potrebbe arricchirsi anche di titoli per Game Boy includendo la versione classica, il Color e persino l’Advance. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Nintendo Switch Online: i presunti titoli per Game Boy

Abbiamo già visto come la libreria di Nintendo Switch Online potrebbe arricchirsi un po’ di più rispetto alla situazione attuale, ma la notizia di un possibile arrivo di titoli per Game Boy cambia davvero le carte in tavola. Stando a quanto detto dagli utenti Trash Bandatcoot e Mondo Mega, dei quali vi lasciamo i tweet qui sotto, sembra che la libreria della console della Grande N potrebbe vedere arrivare dei titoli per le storiche console portatili, ma ovviamente il tutto è da prendere con le dovute pinze.

Fra i titoli apparsi nel più che cospicuo elengo possiamo dunque trovare Golden Sun, Golden Sun: The Lost Age, Mario e Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Metroid Fusion, Metroid: Zero Mission, Mario vs. Donkey Kong, Mario Kart: Super Circuit, Mario Party Advance, Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Circle of the Moon, Mario Golf: Advance Tour, Wario Land 4 e tanti altri ancora.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build. There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt — MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Oltre a questi pare poi che non siano stati poi “chiamati all’appello” altri titoli storico come Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Tetris e simili al pari di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, ma alcune voci di corridoio sembrano confermare l’ipotesi che siano in fase di testing.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che tali voci si verifichino o meno, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!