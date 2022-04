Bugsnax: l’espansione The Isle of Bigsnax uscirà a fine mese

L‘anno scorso venne annunciata l’espansione Bugsnax: The Isle of Bigsnax e da questo mese sarà finalmente possibile giocarci

The Isle of Bigsnax è dunque l’espansione di Bugsnax, titolo platform del 2020 firmato dallo studio indipendente Young Horses, in arrivo il 28 aprile di quest’anno. Quindi ancora un po’ di pazienza e ci si potrà mettere le mani sopra, ma andiamo a vedere in breve che cosa ci aspetta in questa espansione.

Bugsnax: si parte alla volta di The Isle of Bigsnax

È stato proprio il direttore creativo Kevin Zuhn a riferire quali saranno gli elementi aggiunti di questa espansione gratuita di Bugsnax, per l’appunto The Isle of Bigsnax, in arrivo a fine mese per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Andiamo dunque a capire quali sono e, per rinfrescarvi la memoria, vi lasciamo anche la nostra recensione del gioco di base.

Questa espansione, della quale vi lasciamo il trailer qui sotto, vede dunque ben tre ore di contenuti aggiuntivi inediti trasportando i giocatori in questa strana isola abitata da creature giganti e non solo. Considerando che, parole di Zuhn, questo bioma è completamente nuovo e due volte più grande di qualsiasi altro scenario del gioco di base i presupposti ci sono tutti.

Ci saranno dunque molti più enigmi ambientali al pari di nuove creature da catturare lungo il percorso, come la Shrink Spice che esplode 30 secondi dopo averla raccolta oppure l’aragosta Clawbsteroni fatta di maccheroni al formaggio, e di possibilità di personalizzazione della propria capanna. Ovviamente non mancheranno delle quest aggiuntive per rendere quest’avventura ancora più unica ed appassionante.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo con pazienza che arrivi la fine del mese, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!