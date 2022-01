Far Cry 6, il DLC Pagan: Control ha una data di uscita

Ubisoft ha svelato ufficialmente la data di uscita del prossimo DLC di Far Cry 6, Pagan: Control, che debutterà su tutte le piattaforme nei prossimi giorni

Far Cry 6 si appresta ad ampliare ulteriormente la sua retrospettiva sui villain passati del brand, grazie al prossimo DLC a lui dedicato, la cui data di uscita è oramai imminente, come confermato da Ubisoft stessa. Nel mese in corso, difatti, sarà rilasciato ufficialmente Pagan: Control, l’espansione che ha al centro l’antagonista visto nel quarto capitolo della serie. Resta da capire, visto anche il modo in cui ci è stato ripresentato Vaas, come il personaggio si collegherà all’ultima iterazione del brand, ma per farlo non dovremo attendere poi molto.

Far Cry 6 e la data di uscita del DLC Pagan: Control

Come detto poco sopra, manca davvero una manciata di giorni al ritorno in pompa magna di Pagan Min, sebbene declinato all’interno delle atmosfere del sesto capitolo della serie, dato che il secondo DLC del Season Pass è previsto in uscita il prossimo 11 Gennaio. Si tratta del penultimo appuntamento con gli add-on previsti dal pass in questione, dato che con Collapse, dedicato al Joseph Seed visto nel quinto episodio, si andranno a concludere le aggiunte dedicate all’ultima fatica Ubisoft. Per questo DLC, però, al momento non abbiamo confermata una data di rilascio.

Dive into the twisted mind of Pagan Min. The new Pagan: Control DLC is coming January 11. pic.twitter.com/2hIr1xoPkc — Far Cry 6 (@FarCrygame) January 5, 2022

Il Season Pass di Far Cry 6, comunque, non si esaurirà certo qua, dato che tutti coloro che lo hanno acquistato riceveranno anche l’espansione standalone Far Cry 3: Blood Dragon, una vera e propria parodia degli anni ’80, e che ha per protagonista la fittizia star degli action movie Rex “Power” Colt.

Con Pagan: Control ed il prossimo DLC, comunque, Far Cry 6 non esaurisce certo il suo supporto post lancio, dato che oltre alle nuove missioni che hanno visto per protagonista Danny “Machete” Trejo, sono previsti anche dei nuovi eventi crossover con Rambo e Stranger Things.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito ai futuri aggiornamenti, pertanto non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.