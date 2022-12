Elden Ring: domani l’aggiornamento che aprirà i Colossei!

Elden Ring si appresta a ricevere il nuovo aggiornamento che introdurrà i Colossei. Andiamo a scoprire tutto ciò che ci attenderà nel varcare la soglia di questi storici luoghi

Lanciatevi in combattimenti contro altri giocatori, combattimenti a squadre, oppure siate degli eroe ed unitevi in battaglie tutti contro tutti a Leyndell, Caelid, e Limgrave. Sono questi i tre luoghi che ospiteranno i combattimenti in PvP nelle arene predisposte, ritenete di essere pronti ad avventurarvi? Domani in Elden Ring il nuovo aggiornamento gratuito aprirà i Colossei!

Elden Ring, che si aprino le porte dei Colossei

FromSoftware ha annunciato un nuovo aggiornamento per Elden Ring dal titolo Colossei, che sarà totalmente gratuito per tutti coloro che possiedono il titolo e sarà disponibile a partire da domani 7 dicembre 2022. Per dare il via ai combattimenti e sovrastare gli avversari bisognerà recarsi in uno dei tre luoghi indicati, Limgrave, Leyndell, e Caelid.

Nelle arene chiamate Colossei potremo lanciarci in epiche battaglie contro altri giocatori, affrontarci singolarmente uno contro uno nei duelli, cimentarci in battaglie a squadre, oppure lanciarci nella mischia in delle caotiche, ma supponiamo divertentissime, battaglie tutti contro tutti. Allo stato attuale però non sappiamo quanti giocatori ci saranno in contemporanea nelle arene.

Non ci resta che attendere domani, giorno della distribuzione al pubblico dell'aggiornamento indicato, per dimostrare a tutti la nostra abilità nel combattimento. Dimostrerete di essere degni combattenti, o perirete fra le braccia di nemici pronti a danzare sul vostro corpo esamine? Domani avrete la risposta.

Nel frattempo per ingannare l'attesa fino a domani vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Elden Ring, e ricordiamo che il videogioco è disponibile dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Microsoft Windows.

