Deltarune Chapter 2: finalmente svelata la data d’uscita!

Questa notte si è tenuta una live per l’anniversario di Undertale e al termine della diretta è stata svelata la data d’uscita di Deltarune Chapter 2

Di sicuro molti di voi conosceranno Undertale, il pluripremiato gioco indie pubblicato nell’ormai lontano 2015. Con il passare del tempo il titolo ha ottenuto un successo sempre maggiore ed esattamente dopo 3 anni dal lancio Toby Fox ha pubblicato il primo capitolo di Deltarune, una sorta di sequel spirituale.

Dal lancio di Deltarune ad oggi Toby Fox è stato davvero molto silenzioso, pubblicando solo raramente dei piccoli aggiornamenti sul gioco. Questa notte però si è tenuta una speciale live per l’anniversario di Undertale e al termine della diretta è stata improvvisamente svelata la data d’uscita di Deltarune Chapter 2!

L’uscita di Deltarune Chapter 2 è veramente vicinissima!

Il primo capitolo di Deltarune venne pubblicato a sorpresa durante una sorta di mini evento su Twitter e a quanto pare Toby Fox ha deciso di agire in modo molto simile anche per il secondo capitolo. Questa notte infatti è stata annunciata a sorpresa la data d’uscita del gioco, ma la cosa più sorprendente è quanto sia vicina. Deltarune Chapter 2 infatti sarà disponibile dal 18 settembre 2021, cioè dopodomani!

DELTARUNE Chapter 2 will release at 8PM ET on 9/17.

Thanks for waiting.https://t.co/dY8doW04bT pic.twitter.com/SJssTEF5gV — tobyfox (@tobyfox) September 16, 2021

Il nuovo capitolo di Deltarune sarà scaricabile tramite il sito ufficiale del gioco dalle 20:00 EST del 17 settembre (cioè all’incirca le 2 di notte del 18 per noi italiani) e sarà disponibile solamente per PC. Inoltre al momento non sappiamo ancora se sarà gratuito come il primo capitolo oppure avrà un costo.

Deltarune Chapter 2 sarà disponibile dal 18 settembre per PC.