GEEKOM lancia MiniAir 11: il mini PC per tutti i giorni

GEEKOM lancia MiniAir 11. Il nuovissimo mini PC per l’uso quotidiano

GEEKOM lancia MiniAir 11. L’azienda (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha continuato a sviluppare ed espandere la linea di prodotti Mini PC dal rilascio del Mini IT8 e il MiniAir 11 è ora disponibile come membro della nuova serie MiniAir. Diamo un’occhiata. Il titolo è autoesplicativo. Per tutti, il MiniAir 11 è un Mini PC indispensabile per tutti i giorni. Combina prestazioni affidabili, connettività estesa, grande flessibilità e più funzionalità in un fattore di forma incredibilmente piccolo, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. I computer sono una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Penso che tutti adoreranno un PC con buone soluzioni per soddisfare le nostre esigenze informatiche quotidiane. MiniAir 11 sembra un’ottima scelta.

Dettagli del MiniAir 11

È semplice e flessibile da implementare, con un design sottile e semplificato. Utilizzando il supporto VESA incluso, questo Mini PC può essere montato sul retro di un monitor o TV. Per prestazioni costanti, il suo sistema è dotato di un processore Intel Celeron quad-core, fino a 32 GB di memoria dual-channel e fino a ITB M.2 SSD storage. Qualità e flessibilità sono incluse, oltre al supporto per doppi display 4K, connettori HDMI e Mini DisplayPort e diverse porte USB.

Nel complesso, GEEKOM MiniAir 11 è un PC economico con soluzioni quotidiane per home media, applicazioni per piccole e medie imprese, chioschi, collaborazione e streaming, segnaletica digitale e altro ancora. Semplifica le attività quotidiane come la navigazione sul Web, la modifica di fogli di calcolo, lo streaming e i giochi leggeri con questo piccolo PC. Crea, impara ed eccelle. Sperimenta prestazioni affidabili e sicure. Connettiti e collabora da qualsiasi luogo.

Caratteristiche e prezzo

Windows 11 Pro è preinstallato e pronto per l’uso immediatamente. Design ultrasottile e salvaspazio con dimensioni di soli 117 x 112 x 34,2 mm. La CPU Intel Celeron di undicesima generazione garantisce computer e potenza di elaborazione fluidi e stabili. Per immagini nitide e maggiore efficienza, la grafica Intel UHD alimenta due schermi 4K. Le prestazioni veloci sono supportate da un supporto di memoria DDR4 dual-channel fino a 32 GB. Le tue esigenze di archiviazione di massa sono soddisfatte dallo storage SSD M.2 con espansione fino a 1 TB.

Porte multiple per il collegamento di vari dispositivi. Connettività wireless Bluetooth e Wi-Fi. Design a basso consumo energetico, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Il prezzo di GEEKOM MiniAir 11 varia tra i 239,00 e i 279,00 dollari.

E voi, cosa ne pensate di questo GEEKOM MiniAir 11?