The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dove trovare Chicca

In questa nuova guida su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vi spiegheremo come fare a trovare Chicca, la figlia scomparsa di Wryna

I titoli della serie di The Legend of Zelda sono solitamente molto ampi e pieni di attività da svolgere, e ovviamente anche Skyward Sword non è da meno. Il titolo Nintendo infatti è colmo di missioni secondarie che per essere completate vi richiederanno di esplorare davvero a fondo il mondo di gioco.

Una delle missioni più importanti del titolo è quella di salvare la figlia di Wryna, dato che successivamente vi permetterà di ottenere delle ricompense ottime. Purtroppo però la bambina sarà davvero ben nascosta e per alcuni potrebbe essere molto difficile trovarla. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa breve guida su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dove potrete trovare tutte le indicazione necessarie a trovare Chicca.

Inizia la ricerca

Per prima cosa vogliamo iniziare la nostra guida di Zelda: Skyward Sword spiegandovi come fare ad avviare la ricerca di Chicca. La missione non sarà disponibile sin dall’inizio del gioco, ma si attiverà solamente in seguito ad un determinato evento. Per poter iniziare la ricerca infatti dovrete prima aver completato il Santuario del Cielo e aver posizionato la Tavola di Rubino all’interno della Statua della Dea. Una volta fatto ciò la missione dovrebbe diventare disponibile ma, in caso non succeda nulla, noi vi suggeriamo di provare a riposare in un letto oppure lasciare Oltrenuvola e poi ritornarci dopo qualche minuto.

Il mostro e la bambina – Zelda: Skyward Sword HD, dove trovare Chicca

Una volta che avrete ottenuto i prerequisiti di cui vi abbiamo parlato qui sopra, non dovrete fare altro che andare ad Oltrenuvola e parlare con Wryna, la donna posizionata in cima alle scale che portano alla Statua della Dea. La povera signora sarà disperata a causa della scomparsa della figlia Chicca e chiederà a voi di ritrovarla. L’isola però è davvero ampia e di conseguenza per riuscire a scovare la ragazzina sarete costretti ad andare in giro per il villaggio e chiedere informazioni ai cittadini.

Per fortuna questo passaggio è completamente opzionale e volendo potrete dirigervi direttamente al nascondiglio della bambina, cioè il cimitero. Una volta raggiunto questo luogo dovrete aspettare che faccia notte (dormire è il metodo migliore) e poi fare una capriola contro la lapide più vicina all’albero. Fatto ciò la tomba si illuminerà e voi potrete finalmente spostarla in avanti, rivelando così un passaggio che porta sotto al magazzino.

Una volta entrati nella porta dovrete seguire un breve percorso che vi porterà infine all’interno di una casa. In questo luogo troverete finalmente Chicca ma insieme a lei ci sarà anche Morsego, un terribile mostro davvero molto minaccioso. Per fortuna però Morsego non sarà ostile e vi permetterà di riportare la bambina da sua madre senza fare storie.

Le Gemme della Gratitudine – Zelda: Skyward Sword HD, dove trovare Chicca

A questo punto la ricerca di Chicca sarà conclusa, ma ora avrete finalmente accesso a una delle missioni più importanti di The Legend of Zelda: Skyward Sword. Morsego infatti vi chiederà di portargli delle Gemme della Gratitudine e se lo farete otterrete dei premi davvero utilissimi. In totale queste pietre sono esattamente 80 e come se non bastasse non saranno affatto semplici da accumulare. La maggior parte saranno ottenibili completando le missioni che vi saranno affidate dai cittadini, ma alcune saranno nascoste in alcuni punti specifici del mondo di gioco e potranno essere trovate solamente di notte. Per scovare tutte queste gemme sarete costretti ad esplorare con estrema attenzione ogni angolo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Questo è tutto

Qui si conclude la nostra guida su come trovare Chicca in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Siamo sicuri che grazie alle nostre indicazioni non avrete alcun problema a trovare il nascondiglio di questa sfuggente ragazzina.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch.