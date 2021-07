Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB: al fresco ma con stile

In questo articolo vedremo la recensione del Liqmax III 360 ARGB di Enermax, un sistema di dissipazione colorato, raffinato e funzionale

Enermax ha una grande storia nel mondo del raffreddamento ma crediamo che con questo Liqmax si sia davvero superata. Un ottimo dissipatore con uno stile particolare ed elegante. Abbiamo avuto la possibilità di recensire questo prodotto in colorazione bianca, e per questo ringraziamo Enermax che ci ha dato la possibilità di scegliere questa variante di colore.

Grazie a questa scelta abbiamo potuto dare un ulteriore senso a un’altra nostra recensione che vi invito a leggere. Ovviamente sto parlando del case O11 Dynamic Mini Snow Edition di Lian Li.

Fatti i dovuti preamboli, cominciamo con il vedere come si è comportato questo dissipatore nei test in idle, in gaming e con CPU al 100% di utilizzo. Ma solo dopo aver spulciato il contenuto della confezione e dopo aver visto il lato estetico.

Scopriamo questo sistema di raffreddamento a liquido grazie alla sua scheda tecnica

Illuminazione : ARGB

: ARGB Materiale piastra di contatto : Rame

: Rame Materiale radiatore : alluminio

: alluminio Compatibilità : Intel LGA 1200, LGA 115x, 1366, 775, 2011(-3) Square ILM, 2066 AMD FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4

: LGA 1200, LGA 115x, 1366, 775, 2011(-3) Square ILM, 2066 FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4 Velocità ventole : 1600 RPM (3 ventole incluse)

: 1600 RPM (3 ventole incluse) Dimensioni delle ventole: 3x120mm

Packaging e design | Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB

Liqmax III 360 ARGB si presenta molto accattivante. Grazie al nuovo sistema d’illuminazione ARGB, il dissipatore di Enermax non lascia spazio alla noia. Le tre ventole(3x120mm), e le dimensioni del radiatore (360mm), ci hanno permesso di montarlo comodamente nella parte inferiore del nostro cabinet Lian Li.

Nonostante questa scelta di collocazione, il nostro airflow è nettamente rimasto più che buono e anche il lato puramente estetico ringrazia: i tubi in gomma non attraversano il case e puntano direttamente verso l’alto. Ovviamente abbiamo sfidato qualche legge della fisica ma grazie al buon sistema di gestione della pompa non abbiamo notato differenze di temperatura nonostante appunto il radiatore non fosse in una posizione usata solitamente.

All’interno della confezione troviamo tutto (ma davvero tutto) l’occorrente per montare il nostro dissipatore. Infatti oltre all’ovvio radiatore e le relative ventole per raffreddarlo, troviamo anche un comodo RGB Control Box che ci permetterà di gestire il sistema d’illuminazione attraverso qualche tasto. Non può mancare in confezione anche tubetto di pasta termica firmato ovviamente Enermax.

Comoda anche la scelta di utilizzare un back plate che si adatta (grazie a fori differenti) ai vari socket Intel o AMD. Altrettanto comoda la cavetteria supplementare che ci permetterà di sdoppiare o prolungare i vari cavi di alimentazione e gestione RGB dell ventole o della pompa.

Installazione | Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB

Come detto in precedenza, abbiamo deciso d’istallare questo dissipatore nella parte superiore del case O11 Dynamic Mini. Questa scelta ci ha dato la possibilità di montare le ventole in configurazione push in modo da spingere l’aria verso l’esterno del case ovviamente passando prima attraverso il radiatore.

Per poter agganciare la pompa alla CPU, Enermax ci propone un classico sistema a 4 punti. Una volta fatta la scelta delle piastre vi basterà fissarle alla pompa attraverso due viti per lato. Passata questa prima operazione vi basterà fissare con 4 viti la pompa al back plate e il gioco è fatto. Un sistema classico che risulta sempre molto più che comodo.

Per avere un idea più completa di quanto detto, allego il video messo a disposizione dall’azienda.

Build di test e benchmark | Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB

Motherboard : Asus TUF Gaming B550 Plus

: Asus TUF Gaming B550 Plus CPU : AMD Ryzen 7 3700X

: AMD Ryzen 7 3700X Case : Lian LI O11 Dynamic Mini

: Lian LI O11 Dynamic Mini Ram : 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO

: 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO Scheda Video: RTX 2080 MSI Ventus

Abbiamo lasciato il nostro Ryzen 7 totalmente in stock. Come è ben noto siamo davanti a un processore che non è famoso per le sue basse temperature.

La pasta termica usata è quella fornita in dotazione all’interno della confezione.

I risultati che potrete leggere attraverso i grafici sottostanti riportano il valore medio delle temperature riscontrato nella fascia temporale indicata. Per monitorare tali temperature ci siamo affidati al software HWiNFO64.

Per evitare risultati non fedeli, abbiamo optato per una serie degli stessi test. Inoltre, per garantire un’idea quanto più completa, si è scelto di effettuare i seguenti test in modalità sintetica e non, questo è stato il nostro modus operandi: idle, gaming, Cinebench R20 e AIDA64.

Idle

Per effettuare il test in idle abbiamo avviato Windows, lo abbiamo lasciato caricare completamente per 5 minuti, dopodiché abbiamo avviato la misurazione della temperatura per 10 minuti in cui il PC è stato completamente inutilizzato.

Gaming

La sessione di gioco è durata circa 90 minuti. In questo lasso di tempo abbiamo modificato i vari settaggi grafici mantenendo comunque sempre la medesima risoluzione di 2K (2560×1440). In questo modo è stato possibile simulare diversi utilizzi e carichi della CPU a seconda delle potenzialità della propria scheda video.

Cinebench R20

Questo è sicuramente il test più sdoganato all’interno dell’emisfero PC.

AIDA64

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di AIDA64 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati). Abbiamo rilevato in questo test 58.8 Gradi.

Chi dovrebbe acquistare questo dissipatore? | Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo dissipatore a tutti gli appassionati che cercano un sistema AIO per raffreddare la loro CPU senza spendere troppo ma anche senza rinunciare a una buona qualità complessiva.

Nonostante la CPU da noi scelta non sia una delle più facili da raffreddare e nonostante le temperature torride che ci stanno investendo in questi giorni abbiamo ottenuto dei risultati più che incoraggianti. Il sistema di gestione LED è facilmente gestibile attraverso diversi software disponibili.

A pieno regime le ventole sono un po’ rumorose ma nulla di eccessivo.

I LED ARGB fanno più che bene il loro lavoro e danno un bel effetto. Peccato non vedere un software proprietario in grado di farci gestire le ventole, la pompa e i LED.

In buona sostanza in questa fascia di prezzo è davvero difficile trovare un sistema così completo con radiatore da 360 mm e tre ventole. Ovviamente si può avere di più ma sicuramente non allo stesso prezzo.

Questo Enermax Liqmax III 360 ARGB riesce a farsi strada senza problemi fra i dissipatori più consigliati nella categoria. Se volete avere tanto ma spendere il giusto potrebbe essere il dissipatore giusto per voi!

