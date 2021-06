In attesa dell’arrivo su tutte le piattaforme previsto per il prossimo 16 luglio, vediamo insieme la lista trofei completa di F1 2021, l’appuntamento annuale con la Formula 1 firmato Codemasters

Dopo una lunga trattativa che ha visto contrapporsi Electronic Arts e Take Two per l’acquisizione di Codemasters, alla fine a spuntarla è stata la prima azienda che ora detiene le IP di uno dei più famosi sviluppatori di videogiochi di corse di sempre. E il prossimo capitolo dedicato alla Formula 1, F1 2021, è ormai alle porte: l’uscita è infatti prevista per il prossimo 16 luglio su tutte le piattaforme console e PC. E nelle scorse settimane, proprio Codemasters aveva svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione Windows, promettendo grandi performance e uno spettacolo visivo da nuova generazione. In questo caso però, ci riferiamo a voi collezionisti di statuette: vediamo insieme la lista trofei completa di F1 2021.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di F1 2021 consta di 51 statuette totali, di cui 38 trofei di bronzo, 10 trofei d’argento, 2 trofei d’oro e l’immancabile statuetta di platino. Come sempre, in questi casi, nonostante il gioco non sia molto avvezzo a questa problematica e le descrizioni siano esclusivamente quelle ufficiali, sconsigliamo la lettura a chiunque non voglia ricevere alcun tipo di anticipazione sul gioco. Questo perché, nonostante tutto, alcuni dettagli potrebbero essere interpretati come spoiler. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – F1 2021: svelata la lista trofei completa!

Qui sotto trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

L’inizio : Completa il Prologo;

: Completa il Prologo; L’incidente : Raggiungi la fine del Capitolo 6;

: Raggiungi la fine del Capitolo 6; La Rottura : Raggiungi la fine del Capitolo 10;

: Raggiungi la fine del Capitolo 10; Forza : Completa la tua prima sessione con l’auto della tua Scuderia;

: Completa la tua prima sessione con l’auto della tua Scuderia; Istinto Manageriale : Completa un Programma di Prova usando Prova Veloce;

: Completa un Programma di Prova usando Prova Veloce; Inizia la tua carriera co-op : Completa la tua prima gara nella Carriera a Due giocatori;

: Completa la tua prima gara nella Carriera a Due giocatori; Meglio del meglio : Ottieni una Pole Position dopo una qualunque sessione di qualifica;

: Ottieni una Pole Position dopo una qualunque sessione di qualifica; Vacci piano : In una intervista, abbassa il morale di un Reparto del tuo team con una risposta;

: In una intervista, abbassa il morale di un Reparto del tuo team con una risposta; C’è potenza e potenziale : Sali sul podio;

: Sali sul podio; 1° tra tanti : Sali sul podio al 1° posto;

: Sali sul podio al 1° posto; Amante R & S : Sviluppa almeno un componente in ogni Reparto di R&S;

: Sviluppa almeno un componente in ogni Reparto di R&S; Vittoria in Rete : Vinci la tua prima gara online (Carriera esclusa);

: Vinci la tua prima gara online (Carriera esclusa); Fama Online : Vinci 5 gare online (Carriera esclusa);

: Vinci 5 gare online (Carriera esclusa); Non ne hai avuto abbastanza? : Totalizza 50 ore in pista;

: Totalizza 50 ore in pista; Meno 10 : Completa 10 gare multigiocatore (Carriera esclusa);

: Completa 10 gare multigiocatore (Carriera esclusa); Solo Online : Completa 50 gare multigiocatore (Carriera esclusa);

: Completa 50 gare multigiocatore (Carriera esclusa); Passione Italiana : Vinci un singolo evento Grand Prix a Monza con Ferrari o Alpha Tauri;

: Vinci un singolo evento Grand Prix a Monza con Ferrari o Alpha Tauri; Passione Giapponese : Vinci un evento Grand Prix a Suzuka usando un motore Honda;

: Vinci un evento Grand Prix a Suzuka usando un motore Honda; Passione Inglese: Vinci un GP di Silverstone con Williams, McLaren, Aston Martin, Red Bull o Alpine.

La seconda parte dei trofei di bronzo – F1 2021: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo

Eroe Monegasco : Vinci una gara F1 con distanza gara al 50% (o superiore) a Monaco;

: Vinci una gara F1 con distanza gara al 50% (o superiore) a Monaco; Pilota Legato : Completa un evento di Lega;

: Completa un evento di Lega; Trasmettere Velocità : Vinci una gara usando la trasmissione manuale;

: Vinci una gara usando la trasmissione manuale; Mi piace guardare… : Assisti ad una gara online;

: Assisti ad una gara online; Mettiti in posa : Sfoggia una delle tue pose sul podio;

: Sfoggia una delle tue pose sul podio; Smanettone : Personalizza il tuo profilo per il multigiocatore e completa una gara online;

: Personalizza il tuo profilo per il multigiocatore e completa una gara online; Uno per me : Salva un highlight in modalità Cinema;

: Salva un highlight in modalità Cinema; Cancella il passato : Usa un Flashback per riavvolgere il tempo;

: Usa un Flashback per riavvolgere il tempo; Mi basta un giro : Completa 10 qualifiche a tentativo unico;

: Completa 10 qualifiche a tentativo unico; Alti e Bassi : Vinci al circuito Spa-Francorchamps e al circuito Autodromo di Sochi in modalità GP;

: Vinci al circuito Spa-Francorchamps e al circuito Autodromo di Sochi in modalità GP; Senza Macchia : Completa 10 gare online senza errori (Carriera esclusa);

: Completa 10 gare online senza errori (Carriera esclusa); In giro per le Americhe : Scatta una foto con la Modalità Foto nei circuiti USA, Brasile, Messico e Canada;

: Scatta una foto con la Modalità Foto nei circuiti USA, Brasile, Messico e Canada; Primizie R&S : Sviluppa il primo potenziamento in ogni reparto di R&S;

: Sviluppa il primo potenziamento in ogni reparto di R&S; Per il rotto della cuffia : Adatta un componente R&S durante il periodo di avviso del cambio delle regole;

: Adatta un componente R&S durante il periodo di avviso del cambio delle regole; Straordinari : Sviluppa con successo un componente usando l’opzione Velocizza;

: Sviluppa con successo un componente usando l’opzione Velocizza; Ritorno alle origini : Completa un evento GP in F2 di lunghezza media (Feature & Sprint);

: Completa un evento GP in F2 di lunghezza media (Feature & Sprint); Carriera 2G completa! : Completa una stagione in modalità Carriera a due giocatori;

: Completa una stagione in modalità Carriera a due giocatori; Serve una vetrina più grande : Ottieni 15 trofei per la Vetrina Trofei;

: Ottieni 15 trofei per la Vetrina Trofei; Effetto Bagnato: Vinci una gara al 25% sul bagnato.

I trofei d’argento – F1 2021: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate la lista dei trofei d’argento:

La Fine : Completa la Modalità Storia;

: Completa la Modalità Storia; Si va solo avanti : Completa il tuo primo weekend di gara con la tua Scuderia!;

: Completa il tuo primo weekend di gara con la tua Scuderia!; Un weekend da ricordare : Setta il tempo più veloce in tutte e 3 le sessioni di Prova, ottieni la Pole e vinci il Gran Premio;

: Setta il tempo più veloce in tutte e 3 le sessioni di Prova, ottieni la Pole e vinci il Gran Premio; Vibrazioni Positive : Ottieni morale positivo in più di un Reparto;

: Ottieni morale positivo in più di un Reparto; Dedito alla causa : Completa 100 gare multigiocatore (Carriera esclusa);

: Completa 100 gare multigiocatore (Carriera esclusa); Maestro della qualifica : Ottieni 50 pole position;

: Ottieni 50 pole position; La seconda volta : Completa la seconda stagione in Carriera Scuderia/Carriera Pilota/Carriera a due giocatori;

: Completa la seconda stagione in Carriera Scuderia/Carriera Pilota/Carriera a due giocatori; Record perfetto : Raggiungi il 1° posto in ogni gara in una stagione da 10 gare;

: Raggiungi il 1° posto in ogni gara in una stagione da 10 gare; Per i libri di storia : Raggiungi il livello 20 di Fama Scuderia in modalità Carriera Scuderia;

: Raggiungi il livello 20 di Fama Scuderia in modalità Carriera Scuderia; MIO!!: Assumi un pilota con livello fama al 15 o superiore in Carriera Scuderia.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – F1 2021: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i due trofei d’oro di F1 2021:

Campione del Mondo : Vinci il Campionato Piloti F1;

: Vinci il Campionato Piloti F1; Campione Costruttori: Vinci il Campionato Costruttori F1.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

Pilota Epico: Fino alla fine!

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di F1 2021. Vi ricordiamo che il titolo di Codemasters sarà disponibile dal prossimo 16 luglio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.