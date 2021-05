Biomutant: vediamo insieme la lista trofei completa!

In questa breve guida vedremo insieme la lista completa dei trofei e degli obiettivi di Biomutant, il nuovo action-rpg dei ragazzi di Experiment 101 e THQ Nordic

Stiamo lavorando per voi per portarvi, quanto prima possibile, una recensione completa e dettagliata di Biomutant, il nuovo action-rpg targato Experimento 101 e THQ Nordic. Il titolo si è mostrato per la prima volta nel lontano 2017, suscitando l’interesse di moltissimi videogiocatori a causa di quei “Beyond Good and Evil vibes” che emetteva ad ogni frame. Recentemente uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One (ma è giocabile anche con le macchine di nuova generazione in retrocompatibilità), Biomutant ha canalizzato l’attenzione per un breve periodo su di sé, forse anche per motivi che non ci saremmo aspettati. Ci sarà però tempo e luogo per parlare più nello specifico di questi risvolti della produzione del titolo, per ora concentriamoci sul collezionismo. Sì, ci riferiamo proprio a voi, Trophy Hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Biomutant consta di 47 trofei, di cui 37 di bronzo, 6 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, ricordiamo a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuno spoiler riguardante il nuovo titolo di Experiment 101 di non continuare con la lettura di questo articolo. Per quanto le descrizioni dei trofei siano infatti più legate a completismi tecnici, potrebbero esserci anticipazioni di trama o di mero gameplay. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Biomutant Lista Trofei Completa

Vediamo insieme la prima parte dei trofei di bronzo:

L’avventura ha inizio : Esci dal Bunker 101;

: Esci dal Bunker 101; Brilla brilla la scintilla : Trova uno scintillastro schiantato;

: Trova uno scintillastro schiantato; Fino a strisciare : Sconfiggi Gulp in una gara di bevute;

: Sconfiggi Gulp in una gara di bevute; Fenomeno del Wung-Fu : Sconfiggi 50 nemici usando il Super Wushu;

: Sconfiggi 50 nemici usando il Super Wushu; Teppistelli : Sconfiggi 25 banditi;

: Sconfiggi 25 banditi; Impeciatura : Annega 5 nemici nell’olio in combattimento;

: Annega 5 nemici nell’olio in combattimento; Specializzazione : Raggiungi il livello 25 in una classe;

: Raggiungi il livello 25 in una classe; Sovraccarico di DNA : Ricodifica il tuo DNA presso la bio-pozza di una torre di raffreddamento;

: Ricodifica il tuo DNA presso la bio-pozza di una torre di raffreddamento; Potere assoluto : Potenzia 2 attributi fino a 100;

: Potenzia 2 attributi fino a 100; Elettrizzante : Sconfiggi 20 nemici con la Folgore-Ki;

: Sconfiggi 20 nemici con la Folgore-Ki; Muco male! : Appiccica 25 nemici alla Muco-bolla;

: Appiccica 25 nemici alla Muco-bolla; Sproing! : Rimbalza 50 volte su un fungo;

: Rimbalza 50 volte su un fungo; Supernautica : Attraversa tutti i livelli acquatici a bordo del Melmoscafo;

: Attraversa tutti i livelli acquatici a bordo del Melmoscafo; Metallo pesante : Sopravvivi 5 minuti nella Zonamorta a bordo del Mekton;

: Sopravvivi 5 minuti nella Zonamorta a bordo del Mekton; Rodeo : Cavalca un cavapro per 500 metri;

: Cavalca un cavapro per 500 metri; Riparagiocattoli : Sblocca tutti i potenziamenti per l’automa;

: Sblocca tutti i potenziamenti per l’automa; Altro che al verde : Accumula più di 1000 verdoni;

: Accumula più di 1000 verdoni; Elementare: Ottieni 10 unità di ciascuna risorsa di creazione.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Biomutant Lista Trofei Completa

Qui di seguito, invece, trovate la seconda parte dei trofei di bronzo:

Allo zoo : Cattura 20 sqvip;

: Cattura 20 sqvip; Quack : Cattura 20 Gommo-papere;

: Cattura 20 Gommo-papere; Insettologia : Cattura 20 farfaville;

: Cattura 20 farfaville; Flap-flap : Cattura 20 pipi;

: Cattura 20 pipi; A pesca : Cattura 20 gupi;

: Cattura 20 gupi; In saccoccia : Acquista un oggetto da Honki;

: Acquista un oggetto da Honki; All’avventura : Scopri tutti e 7 i biomi;

: Scopri tutti e 7 i biomi; Occhio alla strada : Scopri ed entra in 3 tombini;

: Scopri ed entra in 3 tombini; Che bomba! : Fai esplodere 3 palle-bum sul Porcosbuffo;

: Fai esplodere 3 palle-bum sul Porcosbuffo; Spuntino : Fai mangiare 6 sqvip al Pachisbuffo;

: Fai mangiare 6 sqvip al Pachisbuffo; La grande sbuffata : Fai mangiare 10 gupi al Buiosbuffo;

: Fai mangiare 10 gupi al Buiosbuffo; Dente per dente : Estrai tutti i denti dell’Unghiosbuffo;

: Estrai tutti i denti dell’Unghiosbuffo; Alla conquista : Conquista 6 avamposti tribali;

: Conquista 6 avamposti tribali; Spacconerie : Sconfiggi i nemici usando 3 armi tribali diverse;

: Sconfiggi i nemici usando 3 armi tribali diverse; Stellare : Crea un’arma a 7 stelle;

: Crea un’arma a 7 stelle; Martellone : Trova ed equipaggia 5 potenziamenti per il Mekton;

: Trova ed equipaggia 5 potenziamenti per il Mekton; Cavalca l’onda : Trova ed equipaggia 5 potenziamenti per il Melmoscafo;

: Trova ed equipaggia 5 potenziamenti per il Melmoscafo; Che botta! : Infliggi più di 1000 danni con un colpo solo;

: Infliggi più di 1000 danni con un colpo solo; Dove finisce l’arcobaleno: Scopri cosa ti aspetta alla fine dell’arcobaleno.

I trofei d’argento – Biomutant Lista Trofei Completa

Proseguiamo con i trofei d’argento di Biomutant:

In ginocchio : Scopri i 30 Santuari psionici;

: Scopri i 30 Santuari psionici; Pim-pum! : Sblocca tutte le abilità con armi da fuoco;

: Sblocca tutte le abilità con armi da fuoco; A fettine : Sblocca tutte le abilità con armi corpo a corpo;

: Sblocca tutte le abilità con armi corpo a corpo; Il drago : Sconfiggi o sottometti i leader delle 5 tribù rivali;

: Sconfiggi o sottometti i leader delle 5 tribù rivali; Autocosciente : Completa i 20 dialoghi delle coscienze;

: Completa i 20 dialoghi delle coscienze; Una passeggiata: Scopri i 6 forti delle tribù.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Biomutant Lista Trofei Completa

Qui di seguito trovate invece i tre trofei d’oro:

Gli aggeggi del Mondochefu : Scopri i 15 aggeggi del Mondochefu;

: Scopri i 15 aggeggi del Mondochefu; Fulgido esempio : Sconfiggi i quattro Mangiamondo;

: Sconfiggi i quattro Mangiamondo; Vita sociale: Scopri i 16 personaggi secondari.

E infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Biomutant:

Trofeo di Platino di Biomutant: Sblocca tutti i trofei in Biomutant.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra breve guida sulla lista trofei completa di Biomutant. State giocando al nuovo titolo di Experiment 101 e THQ Nordic? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!