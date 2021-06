Che cos’è un server RDP e come usarlo

RDP o Remote Desktop Protocol è un protocollo utilizzato per connettere un computer a un computer remoto. Consente al computer client di visualizzare lo schermo del computer remoto e una sorta di connessione alla console, ma tramite Get away with it

Il protocollo RDP utilizza il numero di porta del protocollo TCP 3389 per la comunicazione per impostazione predefinita. Il protocollo RDP è un protocollo proprietario di Microsoft.

Attualmente, l’ultima versione di questo protocollo è la 10. Ora vediamo come funziona questo protocollo nelle sue comunicazioni. Una sessione inizia quando il client RDP immette l’indirizzo IP del computer server RDP nell’interfaccia grafica di questo servizio e il computer client RDP si connette alla porta 3389 del servizio RDP del computer remoto prima che il client RDP completi la sua sessione con il server RDP . Il server RDP riceve le informazioni sull’utente, inclusi il nome utente e la password dell’utente, dal client RDP. Dopo che l’utente è stato autenticato da un computer server RDP, viene stabilita una connessione sicura tra l’RDP tramite un certificato emesso dal server RDP. Il client e il server RDP sono impostati in modo che un utente malintenzionato non possa intercettare le informazioni dell’utente del client RDP nel mezzo.

Come connettersi al server RDP?

Windows viene fornito con un client desktop remoto preinstallato. Attenersi alla procedura seguente per connettersi a un server remoto.

Tenere premuto il tasto Windows e premere R, questo aprirà la finestra di dialogo “Esegui”.

Immettere “mstsc.exe” e fare clic su “OK”. (In alternativa, puoi cercare “Connessione desktop remoto” nel menu Start.)

Immettere l’indirizzo IP del server e fare clic su Connetti. Se si utilizza una porta RDP personalizzata, immettere l’indirizzo IP del server, quindi un punto (:) e quindi la porta RDP personalizzata come mostrato di seguito.

Posso utilizzare un server RDP per estrazione bitcoin?

Sì e no! Dipende dal piano di hosting che acquisti. Non tutti gli host del server RDP possono eseguire software di mining bitcoin.

Prima di acquistare un server RDP, assicurati di chiedere al tuo provider di hosting se consente l’estrazione di bitcoin sul server.

Se non disponi di informazioni sufficienti al riguardo, puoi chiedere a diversi fornitori e ottenere informazioni dettagliate.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un server RDP?

I servizi di desktop remoto, in particolare, possono essere la chiave del successo aziendale, indipendentemente dal settore a cui appartieni. In questo post, daremo uno sguardo più da vicino ai vantaggi dell’utilizzo dei servizi desktop da remoto! Continua a leggere per ulteriori informazioni.

Qual è l’uso del server RDP?

Con un server RDP, puoi navigare in Internet liberamente, eseguire ed eseguire il software .exe desiderato, gestire i tuoi conti bancari e le operazioni forex in modo sicuro da VPN, alta velocità di Internet in una porta da 1 Gigabit al secondo, accesso ai dati da qualsiasi luogo, ecc. L’uso di questi sono piccoli vantaggi. Avere un host RDP.

Puoi anche utilizzare Windows VPS per gestire i tuoi conti bancari e Forex VPS per gestire il tuo account Forex.

Risparmia denaro

L’IT è una delle parti più importanti di un’azienda. Il gioco della gestione dei dati è cambiato e tutti i lavori devono rimanere ad un livello elevato. Per le PMI e le start-up, i budget IT, che includono manutenzione, personale e gestione dei dati, sono costosi. Altri componenti della nostra attività hanno bisogno di denaro per crescere.

I servizi di desktop remoto ti faranno risparmiare denaro a lungo termine. Non è necessario occuparsi del sistema desktop dell’ufficio. L’intero sistema è basato su cloud, quindi non hai bisogno di un’unità centrale per aiutarti con le tue operazioni quotidiane. Di conseguenza, hai solo una soluzione di archiviazione affidabile a una frazione del normale costo dell’IT.

Aumenta la produttività e la motivazione dei dipendenti

È stato dimostrato che l’ambiente di lavoro dei dipendenti influisce sulla loro produttività. I dipendenti coinvolti, rispettati e connessi sono più produttivi. L’utilizzo delle tecnologie sociali e dell’innovazione sul posto di lavoro aiuta.

Un servizio di desktop remoto garantisce che i tuoi dipendenti possano completare il loro lavoro da remoto e mantenerli soddisfatti e produttivi. Il lavoro a distanza è il futuro del lavoro perché fornisce flessibilità lavorativa che fornisce soddisfazione al tuo dipendente. I dipendenti si sentono in controllo dei propri compiti e dell’ambiente di lavoro, quindi sono motivati a lavorare. Consentendo ai tuoi dipendenti di lavorare in remoto, puoi massimizzare il livello di produttività dell’intera azienda.

Nessun problema di compatibilità del dispositivo

Il posto di lavoro utilizza più programmi e reti. Alcuni sono compatibili solo con Mac OS, mentre altri eseguono solo Windows.

Un servizio di desktop remoto garantisce che non devi preoccuparti di alcun problema di configurazione. Questo perché tutto ciò che devono fare è connettere i loro computer al desktop remoto e iniziare. Indipendentemente dal dispositivo, possono utilizzarli per accedere ai servizi.

Vuoi risparmiare tempo sulla configurazione del sistema e del dispositivo? Investi in un servizio di desktop remoto.

La sicurezza dei dati

Con un desktop remoto, tutti i dati aziendali vengono archiviati nei cloud. Mantenere i dati aggiornati, accessibili e protetti è una delle misure aziendali più importanti.

In questa era della tecnologia, anche gli hacker e altri criminali informatici stanno imparando nuovi trucchi. Non solo, ma semplici guasti tecnologici possono farti perdere tutti i tuoi dati aziendali. I sistemi informatici dell’ufficio sono più a rischio di perdita di dati rispetto ai sistemi basati su cloud. L’unità disco rigido è l’unico vantaggio e gli hacker possono accedervi facilmente.

Ebbene, i sistemi di archiviazione basati su cloud non possono essere influenzati dal guasto del dispositivo. La maggior parte dei servizi di desktop remoto fornisce una sicurezza multilivello che protegge tutto nella tua azienda dal trasferimento e dall’accesso allo storage.

Facile accesso e controllo dei dati

Le reti remote non richiedono un accesso complesso e un’infrastruttura di gestione dei dati. Un servizio di desktop remoto richiede solo agli utenti di inserire determinate informazioni di accesso e voilà.

I tuoi dipendenti sono configurati per gestire e accedere ai dati da qualsiasi luogo e dispositivo, compresi i telefoni cellulari. Inoltre, i manager possono monitorare l’avanzamento dei propri dipendenti remoti da qualsiasi luogo. In questo modo puoi controllare e misurare le prestazioni dei tuoi dipendenti.

Conclusione

Poiché questo era un articolo introduttivo su RDP, ho cercato di distillare centinaia di pagine di documenti RDP in informazioni digeribili e relativamente brevi, quindi ci sono molte cose che non ho affrontato qui. Il nostro obiettivo era quello di far sì che il lettore avesse una comprensione di base del protocollo, nonché la capacità di continuare a leggere e ricercare di più su argomenti specifici di loro interesse.

Nell’ultimo anno, abbiamo riscontrato 2 vulnerabilità critiche in questo protocollo e con oltre 4,5 milioni di server RDP esposti a Internet e il rischio di avere un’epidemia causata da RDP è molto alto.

Anche se non tutti i server RDP sono server Windows, abbiamo riscontrato vulnerabilità simili condivise tra le diverse implementazioni di un server RDP, quindi Windows non è l’unico potenziale obiettivo. Deja Blu, ad esempio, è molto simile a CVE-2018-8785 – una vulnerabilità in FreeRDP (popolare server RDP open source) trovata da Eyal Itkin circa un anno prima che DejaBlue fosse scoperto.

Abbiamo iniziato questo blog discutendo di come RDP sia un protocollo complesso con molte estensioni. A causa della sua complessità, il potenziale di trovare nuovi bug critici è ancora alto e dobbiamo essere pronti a trovarli e risolverli prima che possano essere abusati in natura, o avere la capacità di rispondere rapidamente e ridurre al minimo i danni di potenziali vulnerabilità future.