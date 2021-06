Matchbox incoraggia i bambini e le famiglie a “guidare la macchina dei propri sogni” e trasformare la vita di tutti i giorni in un evento entusiasmante

Il sogno di guidare l’ultimo modello più lussuoso di auto è per molti spesso irraggiungibile a causa del prezzo del veicolo. Tuttavia, con questa campagna, Matchbox aiuta i fan dell’automotive ad avvicinarsi il più possibile alla realizzazione dei loro desideri attraverso macchinine realistiche quanto il modello reale. La parte migliore è che le macchinine costano solo una piccolissima parte del prezzo reale dell’auto! Indipendentemente dal budget o dall’età, Matchbox offre a tutti un’auto da sogno per le proprie avventure.

Per dare vita alla campagna “Guida la macchina dei tuoi sogni“, Matchbox ha collaborato con la casa automobilistica Mercedes-Benz: entrambi i brand si propongono di riportare ai loro fan l’emozione ed il brivido che si prova quando si possiede la macchina dei propri sogni.

Matchbox vi invita a guidare la macchina dei sogni per soli € 1.99

Con la campagna “Guida la macchina dei tuoi sogni”, Matchbox riporta le macchinine alla loro origine. Proprio come nell’industria automobilistica “a grandezza reale”, i modelli di Matchbox sono mostrati in modo scenografico: annunci pubblicitari innovativi, accattivanti e di alta classe. Nell’ambito della campagna sono stati fotografati diversi modelli di macchinine di marchi di rinomate case automobilistiche: ogni immagine è la riproduzione di una pubblicità di auto reale del modello rappresentato. Andrea Ziella (Head of Marketing & Digital di Mattel Italia) ha dichiarato:

Il DNA di Matchbox è incentrato sulle auto e sui playset autentici e realistici. Attraverso la nostra partnership con Mercedes-Benz, la nostra ambizione è trasformare le esperienze di gioco con la nostra collezione di macchinine, in eventi e contenuti entusiasmanti per il nostro pubblico, fatto da chi potrebbe acquistare per la prima volta una macchinina o da chi magari possiede già una collezione di 1.000 auto.

