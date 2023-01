Recensione Remo Repair Word: come recuperare i file word in un attimo

Vi è mai capitato di non riuscire più ad aprire un file Word perché corrotto? Ebbene noi abbiamo la soluzione: Remo Repair Word, un ottimo programma per poter recuperare i file di testo corrotti

Microsoft Word è probabilmente l’editor di testo più conosciuto al mondo e molto spesso lo utilizziamo per scrivere documenti importanti come report o tesi di laurea che richiedono diversi giorni o mesi di lavoro. In qualche sfortunato caso potrebbe capitare però che i file che contengono i nostri preziosi lavori vengano corrotti e quindi resi inaccessibili rovinando il nostro duro lavoro. Oggi vi vogliamo parlare di una soluzione semplice ed efficace per ovviare il problema: Remo Repair Word. Si tratta di un software specificatamente pensato per poter recuperare file word corrotti. Vediamo i dettagli.

Interfaccia grafica | Recensione Remo Repair Word

Il software è stato progettato assolutamente all’insegna della semplicità. Tutta l’attività viene gestita da una sequenza di finestre che appaiono in modo automatico una volta che l’utente ha completato le operazioni richiedere nella finestra corrente. Questo meccanismo crea un percorso guidato che rende semplice l’utilizzo. Ogni finestra è molto minimale e troviamo in sostanza uno o due pulsanti che possiamo premere per impostare la procedura di recupero. Sulla parte superiore di ogni finestra troviamo anche la guida e le FAQ che possono aiutarci in caso di necessità. Semplicità fino all’osso, ma di cos’altro ci sarebbe bisogno per questo scenario applicativo?

Come funziona? | Recensione Remo Repair Word

Partiamo prima di tutto con i requisiti di sistema che sono molto blandi: bisogna utilizzare un dispositivi con almeno 512 GB di RAM (2 GB consigliati), avere almeno 50 MB di spazio libero nel disco fisso e un processore Intel Dual Core o superiore. Il software è compatibile con tutte le versioni di Windows successive a XP e con quelle Windows Server successive al 2023. All’atto pratico questi requisiti ci dicono che qualsiasi PC comprato fino a 10 anni fa sarà sicuramente compatibile con il programma.

Vediamo ora come avviare la procedura di recupero passo passo:

Avviare il software e utilizzare il tasto Sfoglia per selezionare ad aprire il file .doc o .docx corrotto nel software Fare clic sul pulsante Ripara per riparare il file Word corrotto. Una volta completato il processo di riparazione, potrete accedere al file recuperato per analizzarlo. Dopo il processo di riparazione, fare clic sul pulsante Sfoglia per salvare il file Word ripristinato in una qualsiasi posizione di vostra scelta e fare clic sul pulsante Salva.

La procedura è semplicissima è molto rapida. Probabilmente richiederà più tempo leggere tutto l’articolo che ripristinare i vostri file Word! Il software può lavorare su file doc e docx con MS Word 2019, 2016, 2013, 2016 o versioni precedenti.

Conclusioni

Remo Repair Word è un ottimo strumento di riparazione per file Word. Semplicissimo e leggero, può girare su qualsiasi macchina, anche quelle di fascia bassa. E soprattutto Remo Repair Word è un un software gratuito! Non c’è nessun motivo quindi per non utilizzarlo se avete bisogno di recuperare dei file! Purtroppo manca solo il supporto alla lingua italiana! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!