Ubuntu Core 22: rilasciata la nuova versione

Rilasciata la nuova versione di Ubuntu. Parliamo di Ubuntu Core 22, la sua distribuzione IoT e edge

La distribuzione Linux di Canonical per dispositivi edge e Internet of Things, Ubuntu Core 22, è disponibile. Questa è la quarta versione di Ubuntu Core (qui per maggiori info) e, come si può intuire dal numero di versione, è basata sull’attuale versione di supporto a lungo termine di Ubuntu, versione 22.04.

Panoramica sul nuovo Ubuntu Core 22

Ubuntu Core è un prodotto abbastanza diverso dal normale Ubuntu e dall’Ubuntu Server di solo testo. Core non ha un gestore di pacchetti convenzionale, solo Snap e il sistema operativo stesso è costruito da pacchetti Snap. Le installazioni e gli aggiornamenti degli snap sono transazionali. Ciò significa che o hanno esito positivo o il sistema operativo li ripristina automaticamente, senza lasciare traccia se non una voce in un file di registro. In combinazione con il filesystem root di sola lettura di Core, l’idea è che il sistema operativo sia sempre in uno stato noto e buono. Inoltre, dovrebbe essere in grado di ripristinarsi in modo rapido e affidabile da un’interruzione di corrente o da un’installazione non riuscita del pacchetto, senza il rischio di danneggiamento del disco . In quanto tale, il sistema operativo può aggiornarsi in sicurezza ed è configurato per farlo automaticamente non appena lo avvii. Infine, si potrà accedere solo a Core tramite SSH; non potrai accedere alla sua console.

Dettagli

Core viene fornito come immagine disco pronta per l’avvio, anziché come file ISO. Le istruzioni di configurazione standard presuppongono che utilizzerai KVM. Tieni inoltre presente che avrai bisogno di un account Ubuntu single sign-on, precedentemente noto come Ubuntu One, sebbene la parte di archiviazione sia scomparsa da tempo. Dovrai anche aver impostato le chiavi SSH e aggiunto la tua chiave pubblica al tuo account Ubuntu One. Quando abbiamo configurato Core 22, ha installato diversi aggiornamenti e si è riavviato prima di eseguire la procedura guidata di configurazione iniziale. Fatto ciò, potremmo entrarci in SSH e dare un’occhiata. Il download compresso è inferiore a 400 MB e la VM in esecuzione aveva poco più di 1 GB di spazio scrivibile, montato su /writable. Puoi installare software aggiuntivo solo sotto forma di pacchetti Snap, ma è semplice e non hai nemmeno bisogno dei privilegi di root per farlo . Come esperimento, abbiamo installato htop e bashtop in pochi secondi.

Configurazione

Core è progettato per essere configurato automaticamente tramite le asserzioni del modello e la nuova versione supporta il rimodellamento. Cioè modifica un modello esistente, quindi viene inviato ai dispositivi client. Ciò dovrebbe consentire alle macchine Core 20 di essere aggiornate in alla versione Core 22, cosa che non era possibile con Core 16 o Core 18.

La nuova versione 22 ha un sacco di nuove funzionalità, ovviamente. C’è un kernel opzionale, beta-test, pre-rilasciabile per migliori prestazioni in tempo reale. I set di snap convalidati possono essere manipolati nel loro insieme e i dispositivi possono anche essere ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Puoi impostare quote sull’utilizzo della CPU e della memoria e ora supporta la crittografia dell’intero disco. Supporta la distribuzione MicroK8s Kubernetes di Canonical e gli strumenti di distribuzione Metal-as-a-Service, come ci si potrebbe aspettare. Abbiamo solo dato una rapida occhiata, ma anche la documentazione sembra piuttosto solida. Ubuntu Core 22 è disponibile in versioni per macchine x86-64, incluso Intel NUC, e hardware Raspberry Pi a 32 bit e 64 bit, inclusi 2, 3, 4, 400, Compute Model 4 e Pi Zero 2 W.

Note sull’avvio

Attenzione. Ubuntu non ha ancora aggiornato tutte le sue istruzioni di configurazione. Molti punti fanno ancora riferimento a Core 20. Dovrai modificare il numero di versione in modo appropriato. Durante i download, quando si tratta della parte QEMU, cambia il nome del file nel comando in ubuntu-core-22-amd64.img. Fatto ciò, l’installazione è andata bene, ma sfortunatamente non siamo riusciti a connetterci, nemmeno da un terminale sulla stessa macchina host. Abbiamo avuto più fortuna con VirtualBox. Tutto ciò che devi fare è estrarre l’immagine del disco, quindi convertire il file .img in un VDI.

VBoxManage convertdd ubuntu-core-22-amd64.img ubuntu-core-22-amd64.vdi –format VDI. Crea una nuova macchina virtuale Linux a 64 bit, seleziona Usa un file del disco rigido esistente e puntalo sul nuovo file .vdi. Core si avvia solo utilizzando UEFI, quindi su Impostazioni | Sistema | Schermo della scheda madre, selezionare Abilita EFI (solo sistemi operativi speciali). Quindi vai su Impostazioni | Rete e modifica. In allegato: a “Bridged Adapter” anziché “NAT”.

E voi cosa ne pensate di questa nuova versione di Ubuntu Core 22?