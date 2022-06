Microsoft Edge: rilasciata la nuova build

Microsoft ha recentemente rilasciato una nuova build di Microsoft Edge Dev, dando così agli utenti la possibilità di testare alcuni dei più recenti miglioramenti, la build 104.0.1287.1 è ora disponibile

La nuova build di Microsoft Edge Dev, la 104.0.1287.1 è dotata di tre importanti novità. La prima è una notifica che viene visualizzata quando i punti Microsoft Rewards aumentano.

Dato che Microsoft Rewards è una parte così importante dell’esperienza con Edge, questa nuova notifica è certamente utile, ma d’altra parte non dimentichiamo che il programma Rewards continua a essere limitato a una manciata di Paesi.

Per i dispositivi Android, Microsoft ha aggiunto un’opzione, per fornire informazioni sulla traduzione con un feedback, secondo il changelog ufficiale. Infine, questa nuova build Dev include un nuovo criterio per gestire le impostazioni del mini menu.

Altre modifiche all’interno della nuova build

Per quanto riguarda le correzioni e le modifiche aggiuntive, ce ne sono molte. Microsoft ha rivelato di aver migliorato anche l’accessibilità per gli screen reader. Sono state inoltre apportate correzioni agli arresti anomali e migliorate le pagine delle nuove schede.

Vediamo insieme alcune correzioni e modifiche aggiuntive:

Migliorato l’accessibilità per gli screen reader cambiando da “ voce, selezionata ” a “v oce, selezionata/deselezionata ” dopo aver richiamato una voce dal menu a casella.

cambiando da “ ” a “v ” dopo aver richiamato una voce dal menu a casella. Abilitata la possibilità di tornare al feed di notizie della pagina della nuova scheda, dopo aver aperto un articolo premendo il pulsante indietro.

della pagina della nuova scheda, dopo aver aperto un articolo premendo il pulsante indietro. Corretto, un arresto anomalo quando si seleziona un’opzione nella notifica delle autorizzazioni su device mobile .

quando si seleziona un’opzione nella notifica delle autorizzazioni su . Viene migliorata la reperibilità dei segnalibri ripristinati, invece di metterli negli Altri preferiti, ora vanno in una cartella chiamata Preferiti ripristinati.

Tenete presente che questa build Dev, deve essere usata solo per i test, se non vi sentite a vostro agio con l’esecuzione del software in anteprima, fareste meglio ad attenervi alla versione di produzione del browser (indipendentemente dalla piattaforma desktop che utilizzate).

Cosa ne pensate di questa nuova build di Microsoft Edge con numerosi miglioramenti? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.