AMD: rilasciata la nuova versione Software Adrenalin 22.8.1

Quest’oggi, l’azienda AMD ha rilasciato la sua nuovissima versione del Software AMD Adrenalin 22.8.1

AMD (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori con sede a Sunnyvale, California. È uno dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server; di chip grafici integrati e discreti dopo la fusione con ATI oltre che di chipset.

Dettagli sulla nuova versione di AMD Software Adrenalin 22.8.1

AMD ha rilasciato oggi l’ultima versione dei driver AMD Software Adrenalin. La versione 22.8.1 beta include l’ottimizzazione per Marvel’s Spider Man Remastered e Thymesia. I driver aggiungono anche il supporto per Radeon Boost con VRS abilitato in Halo Infinite. La funzione Enhanced Sync ha ricevuto diversi aggiornamenti di stabilità. Tra i vari problemi che hanno cercato di risolvere, c’è uno sfarfallio del display quando si passa dalla riproduzione di un video al gameplay nelle schede grafiche della serie Radeon RX 6000; un blocco dell’uscita video notato in Project Zomboid; rendering errato notato nei giochi alimentati dal motore LOVE2D; un arresto anomalo di avvio rilevato con Stormworks: Build and Rescue; una balbuzie notata con i visori Mixed Reality; e Enhanced Sync causando un arresto anomalo del sistema durante il gioco con la riproduzione di video su monitor estesi.

Miglioramenti

Supporto per Marvel’s Spider-Man rimasterizzato e Thymesia. Supporto per Radeon Boost usando l’ombreggiatura a tasso variabile per Halo Infinite. i Miglioramenti della sincronizzazione avanzata sono stati introdotti nell’ultima versione del software AMD per fornire ulteriore stabilità e una migliore esperienza complessiva con il tuo PC AMD.

Problemi risolti

Tra i problemi risolti abbiamo:

Display sfarfallante in nero quando si passava dalla riproduzione video alle finestre di gioco su alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6700 XT .

. L’output video si bloccava in Project Zomboid .

. I giochi basati sul motore LOVE2D potevano essere visualizzati in modo errato.

potevano essere visualizzati in modo errato. Stormworks: Build and Rescue si arrestava in modo anomalo durante l’avvio.

si arrestava in modo anomalo durante l’avvio. Le cuffie potevano sfarfallare durante il movimento con alcuni prodotti grafici AMD, come Radeon RX 6800 XT .

. La sincronizzazione avanzata poteva causare un arresto anomalo del sistema durante il gioco con la riproduzione di video su monitor estesi.

Problemi noti

Potrebbero verificarsi balbuzie durante la riproduzione di Call of Duty: Warzone sulla mappa Caldera con alcuni prodotti grafici AMD come Radeon RX 6900 XT.

sulla mappa Caldera con alcuni prodotti grafici AMD come Radeon RX 6900 XT. Potrebbe verificarsi un po’ di balbuzie durante il gioco a Fortnite con l’API DirectX 11 , quando il gioco viene avviato per la prima volta su alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6950 XT.

, quando il gioco viene avviato per la prima volta su alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6950 XT. Radeon Super Resolution potrebbe non attivarsi dopo aver modificato la risoluzione o le impostazioni HDR su giochi come Nioh 2 .

. Durante la riproduzione di Lost Ark , lo sfarfallio potrebbe verificarsi in modo intermittente dopo aver modificato le impostazioni di visualizzazione. O dopo aver controllato le informazioni sui personaggi con alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6800 Graphics.

, lo sfarfallio potrebbe verificarsi in modo intermittente dopo aver modificato le impostazioni di visualizzazione. O dopo aver controllato le informazioni sui personaggi con alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6800 Graphics. Il menu del dashboard di Oculus e i controller renderizzati possono apparire traballanti su Oculus Quest 2 con alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6800 XT Graphics.

e i controller renderizzati possono con alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6800 XT Graphics. DaVinci Resolve Studio 17 potrebbe bloccarsi utilizzando l’encoder AMD su alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6900 XT.

potrebbe bloccarsi utilizzando l’encoder AMD su alcuni prodotti grafici AMD come la Radeon RX 6900 XT. L’utilizzo della GPU potrebbe essere bloccato al 100% nelle metriche delle prestazioni di Radeon dopo aver chiuso i giochi su alcuni prodotti grafici AMD come Radeon 570.

La sincronizzazione avanzata può causare la visualizzazione di una schermata nera su alcuni giochi e configurazioni di sistema. Tutti gli utenti che potrebbero riscontrare problemi con la sincronizzazione avanzata, dovrebbero disabilitarla come soluzione temporanea.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova versione dei driver AMD Adrenalin 22.8.1 ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).