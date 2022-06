Come migliorare una foto sfuocata in modo facile e veloce con Photo Enhancer AI

In questa guida vedremo come migliorare una foto sfuocata tramite uno dei software più potenti a nostra disposizione ovvero HitPaw Photo Enhancer AI. Vediamo tutti i dettagli

Capita spesso, specialmente ai meno esperti, di scattare delle foto sfuocate. Ci possono essere molte cause: scelta sbagliate delle impostazioni di scatto, movimenti improvvisi del soggetto e anche un errore dell’autofocus che non sempre è perfetto. Per fortuna esistono software come Photo Enhancer AI che permettono di migliorare facilmente una foto sfuocata tramite pochi semplici passaggi. In questa guida analizzeremo il problema da vicino, andando a spiegarvi passo passo come si migliora una foto tramite questi preziosi strumenti che non ci faranno perdere lo scatto perfetto!

Qual è il miglior software di miglioramento delle foto per la correzione di immagini sfocate?

Ovviamente possiamo trovare tanti software diversi per la correzione delle foto. Esistono i famosissimi Photoshop e Lightroom, utilizzati da centinaia di migliaia di professionisti e non in tutto il mondo. Un altro software interessante è Fotozoom Classic 7 che è stato pensato per fare l’upscaling di immagini senza perdere qualità. O ancora PhotoWorks, un programma di fotoritocco basato su IA semplicissimo da utilizzare e molto intuitivo anche se non focalizzato sul miglioramento di immagini sfocate. Abbiamo poi inPixio Photo Focus, molto potente e semplice da usare. Ecco perché vi presentiamo uno dei software più potenti da utilizzare in queste situazioni, cioè Photo Enhancer AI.

HitPaw Photo Enhancer AI

Diamo un’occhiata più da vicino a questo software. Grazie all’utilizzo di potenti algoritmi di IA, Photo Enhancer AI è in grado di migliorare in modo automatico le foto. Sono presenti 3 modelli diversi, allenati per migliorare la qualità d’immagine in generale, per il denoise e per migliorare il viso nei ritratti. Grazie a questo software possiamo rendere le foto più nitide oppure ri-scalarle senza perdere qualità. Presente anche la funzione per ricolorare le immagini in bianco e nero, una chicca per gli appassionati. La funzione di elaborazione in batch consente di processare grandi quantità di file in modo completamente automatizzato e bastano pochi click per impostare il tutto. L’unico difetto è quello di dover pagare la licenza.

inPixio Photo Focus

Si tratta di una applicazione molto semplice da utilizzare e progettata specificatamente per migliorare la nitidezza delle foto sfocate. La procedura è automatica e richiede due click. Inoltre potremo anche applicare altri filtri ed effetti con la stessa semplicità. Anche in questo caso dovremo pagare una licenza periodica.

Lightroom

Il software di Adobe è certamente la prima cosa a cui un fotografo pensa per la post-produzione di fotografia. Di fatto è un software specificamente pensato per spremere il massimo dalla nostre fotografie. ll workflow è pensato per poter selezionare, editare ed organizzare grandi quantità di immagini come quelle che si trova a dover gestire un fotografo professionista. Di default troviamo diversi strumenti di sharpening in Lightroom che però vanno ad agire a basso livello sull’immagine e non sono in grado di restituire risultati comparabili con quelli dell’IA. Inoltre imparare ad utilizzare Lightroom richiede un curva di apprendimento non banale. E comunque non è molto economico.

PhotoWorks

PhotoWorks invece è un software molto più semplice ed adatto al grande pubblico. Infatti è dotata di numerose funzioni alimentate dall’IA che in modo quasi automatico sono in grado di migliorare la vostra foto. Naturalmente offre dei controllo meni fini rispetto a Lightroom, ma nella maggior parte dei casi per un uso amatoriale è sufficiente ed è molto più user-friendly. A differenza di Lightroom la licenza si paga al momento dell’acquisto e non in abbonamento ed il prezzo è davvero conveniente. Purtroppo ancora non ci sono funzioni dedicate per migliorare le immagini sfocate.

Come rendere nitide le immagini sfocate facilmente

Ora però avete la vostra foto sfocata e non sapete che cosa fare perché vi siete persi un bellissimo scatto. Niente paura, vi elencheremo passo passo cosa fare con diversi software. Ogni programma che migliora una foto sfocata, segue una procedura leggermente diversa. Ecco perchè ve le spieghiamo tutte!

Passaggi per correggere le foto sfocate con HitPaw Photo Enhancer AI

Aprire HitPaw Photo Enhancer AI e caricare una foto trascinandola all’interno della finestra o scegliendola dalla cartella desiderata.

Selezionare uno dei modelli di IA che vengono forniti a seconda del tipo di foto.

Premere su Preview per vedere l’effetto in anteprima. Quando si è soddisfatti, premere su Esporta per salvare l’immagine elaborata.

Passaggi per correggere le foto sfocate con inPixio Photo Focus

Aprire una foto selezionandola dalla libreria

Cliccare su Sharpen

Salvare la foto cliccando su Save

Passaggi per correggere le foto sfocate con Lighroom

Aprire la foto desiderata in Lightroom dal rullino

Andare al pannello Dettagli

Utilizzare gli slider per modificare i parametri finchè non si è soddisfatti

Come prevenire la sfocatura

Ovviamente sia smartphone che fotocamere moderne hanno dei sistemi di autofocus abbastanza affidabili. In certi casi però questi sistemi vanno in difficoltà ad esempio con i controluce o in condizioni di luminosità difficile. Ecco alcuni consigli molto utili:

Scegliere uno sfondo omogeneo e di colore diverso dal soggetto per aiutare l’autofocus Tenere la fotocamere ben ferma, meglio su treppiede Utilizzare tempi di scatto bassi e tenere chiuso il diaframma per ridurre la probabilità di avere una sfocatura

Conclusioni

Certo è meglio evitare lo sfocato, ma a volte non si può evitare. Software come HitPaw Photo Enhancer AI possono essere un efficacie rimedio per migliorare una foto sfocata. Tra l’altro se avete problemi con i video, potete utilizzare il software gemello HitPaw Video Enhancer AI. Dalla sezionesoftware è tutto, continuate a seguirci!