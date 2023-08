Come convertire PDF in PDF/A per l’archiviazione a lungo termine

In questo articolo, spieghiamo l’importanza della conversione da PDF a PDF/A e presentiamo un metodo efficiente per farlo utilizzando il convertitore online PDF/A di Xodo

In un’era dominata dalla documentazione digitale, non si può sottolineare abbastanza la necessità di soluzioni di archiviazione sicure. Mentre le aziende e gli individui si sforzano di garantire la longevità e l’integrità dei loro documenti elettronici, la conversione dei PDF nel formato PDF/A è emersa come una pratica cruciale.

Il PDF/A, progettato appositamente per la conservazione a lungo termine, garantisce non solo la sicurezza dei tuoi documenti, ma anche la loro accessibilità per le generazioni future.

In questo articolo, spieghiamo l’importanza della conversione da PDF a PDF/A e presentiamo un metodo efficiente per farlo utilizzando il convertitore online PDF/A di Xodo.

Convertire PDF in PDF/A con Xodo

Apri il convertitore Xodo PDF/A e segui questi semplici passaggi per convertire il tuo PDF in PDF/A:

Carica il PDF che desideri convertire in PDF/A. Specifica il livello di conformità PDF/A desiderato in base alle tue esigenze di archiviazione. Clicca sul pulsante “Converti” per avviare il processo di conversione.

Una volta completata la conversione, scarica il nuovo file PDF/A, pronto per una sicura archiviazione a lungo termine.

Per gli utenti avanzati che cercano maggiore efficienza, abbonarsi a Xodo Pro sblocca una funzionalità di conversione in batch. Questo ti consente di convertire contemporaneamente più file PDF in formato PDF/A, risparmiando tempo prezioso. Inoltre, con l’accesso a Xodo Pro, è possibile anche convalidare i documenti PDF/A, garantendo la conformità e l’autenticità dei materiali archiviati.

PDF vs PDF/A: Comprendere le Differenze

Quando si considera la trasformazione dei tuoi file PDF, è importante comprendere le differenze tra il formato PDF e il formato PDF/A.

Mentre i file PDF standard sono versatili e possono ospitare vari elementi multimediali, il formato PDF/A sposta la sua attenzione verso la conservazione e l’archiviazione. Questo formato specializzato limita le funzionalità come audio, video e contenuti eseguibili, garantendo che l’aspetto visivo del documento rimanga coerente su diverse piattaforme e versioni dei lettori PDF.

Incapsulando tutti i font e le immagini necessari, il formato PDF/A protegge i tuoi documenti da potenziali problemi di rendering e ne garantisce la leggibilità anche decenni dopo.

Esplorare i Livelli di Conformità di PDF/A

PDF/A comprende diversi livelli di conformità, ognuno su misura per affrontare requisiti specifici di archiviazione.

PDF/A-1a garantisce che il contenuto sia completamente cercabile e che la struttura logica del documento sia preservata.

PDF/A-1b si concentra sulla conservazione visiva, mantenendo l’aspetto del documento come previsto.

PDF/A-2 introduce il supporto per la compressione JPEG 2000 e gli effetti di trasparenza, mentre PDF/A-3 consente di incorporare file di qualsiasi formato.

La selezione attenta del livello di conformità appropriato è cruciale, poiché determina fino a che punto i tuoi documenti archiviati conservano la loro fedeltà e accessibilità.

Conclusioni

Non si può sottolineare abbastanza l’importanza di conservare i documenti in un formato sicuro e accessibile. Convertendo i tuoi PDF in PDF/A utilizzando Xodo, non solo stai proteggendo i tuoi documenti dai futuri cambiamenti tecnologici, ma stai anche garantendo la loro integrità per le generazioni a venire.

Prova oggi stesso il convertitore PDF/A di Xodo e compi il primo passo verso un’eredità digitale più sicura e duratura.