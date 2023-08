La crescente popolarità dei casinò online tra i giocatori italiani

I casinò online sono il fiore all’occhiello del gioco d’azzardo. Sempre più giocatori preferiscono il gambling virtuale a quello fisico. Scopriamo i dettagli di questo fenomeno

Le piattaforme online riescono ad attirare molti giocatori tra le loro fila, Soprattutto italiani. Si è dunque creata una gran concorrenza sui server nostrani. Sempre più allibratori virtuali sono entrati nel bel paese per merito di una domanda in continua crescita. Il giocatore italiano vuole scoprire nuovi casinò online, usufruire di nuove promozioni e scoprire tanti intrattenimenti diversi.

Fattori che guidano la popolarità dei casinò online tra i giocatori italiani

Oggigiorno, accedere a un casinò online è estremamente facile. Ovviamente, nel momento in cui si è maggiorenni. Basta avere una buona connessione e, nel caso, i documenti a portata di mano per delle foto. Le iscrizioni sono semplici. Delle volte, basta flaggare delle caselle è il gioco è fatto. Inoltre, le piattaforme offrono accesso da molti dispositivi. Che si tratti di computer, tablet e telefoni cellulari. Per i device mobili sono infatti presenti numerose applicazioni.

La varietà di giochi è vastissima. I casinò online offrono:

slot machine

videopoker

blacjkack

baccarat

roulette

giochi live

scommesse sportive.

Senza dimenticare la ruota della fortuna e i migliori siti Crazy Time che ne conseguono.

Un fattore senza dubbio prominente riguarda i bonus e le promozioni. I giocatori italiani sono tentati dalle ricariche gratis, dai cashback e dai cosiddetti free spins. Questi ultimi sarebbero giri gratis da effettuare su vari giochi. Non vanno dimenticati i bonus moltiplicatori. Essi, infatti, moltiplicano per molte volte le vincite degli utenti.

Regolamentazione e misure di gioco responsabile in Italia



Il gioco d’azzardo online, in Italia, non è sempre stato visto come oggi. Ci sono state leggi che ne aborrivano l’utilizzo e altre, poi venute, che ne hanno accettato la presenza. In un periodo era addirittura proibito sponsorizzare il gioco d’azzardo sotto qualsiasi forma. Nel nostro paese, il gioco è consentito ai soli maggiorenni.

L’Italia, attraverso l’ADM, ha investito molto sul gioco d’azzardo responsabile. Ogni piattaforma, anche nel nostro paese mette a disposizione i contatti di diverse associazioni. Queste ultime possono essere contattate dagli utenti che si accorgono di avere problemi ludopatici. Il gioco è infine espressamente vietato ai minori. Le piattaforme, attraverso avvisi e disclaimer, avvertono i loro visitatori. Condannano il gioco minorile e non lo approvano in minima parte. Non avendo però controllo sulle azioni altrui, si esulano da ogni responsabilità. Alcuni casinò pretendono che l’invio delle foto dei documenti per accertarsi dell’età del giocatore.

Il panorama futuro e le sfide potenziali

I casinò in Italia non sono destinati a calare di numero, almeno per il momento. Sono numerosi i giocatori che, per comodità e vantaggi (come i bonus e le altre promozioni) li preferiscono alle sedi fisiche.

La tecnologia sta ora facendo passi da gigante. Sono già state introdotte delle lobby virtuali che ricostruiscono l’architettura di un vero casinò. Grazie alla tecnologia VR, i provider sperimenta l’immedesimazione totale nel mondo del gambling. Ai giocatori basterebbe indossare un visore per vivere una realtà parallela più o meno realistica.

Legislativamente, si parla del gioco d’azzardo che potrebbe essere reso legale dai 21 anni. Si tratta, però, di sole congetture. Almeno per il momento. Come detto, di norme ne sono cambiate col passare del tempo. Ed è giusto così. Alcuni esperti assicurano che potrebbero inasprirsi le regole da rispettare, ma per i casinò. Ad esempio, l’RTP dei giochi potrebbe aumentare al fine di donare maggiori opportunità di vittoria ai giocatori.

Le piattaforme contano sull’apporto dei software provider. E non solo per i giochi. Difatti, per mantenere sicuro il dominio, i casinò online si avvalgono di sistemi crittografici. Più è avanzata la crittografia, maggiori sicurezze concederà l’allibratore. Ergo, attirerà un numero maggiore di clienti. L’RTP potrebbe essere fondamentale. Convincere le software house a sviluppare giochi più “vincenti” aiuterebbe i casinò online a crescere. Soprattutto se non molto famosi. Persino i requisiti di scommessa dei bonus potrebbero diminuire d’entità. Magari, da un x3 o x4, si potrebbe ottenere u savio x2.

Conclusioni

I casinò sono il punto di sfogo di molte persone. Anche solo per evadere dalla realtà. In Italia, con i periodi infelici vissuti dalla nazione, il gambling ha rappresentato una scappatoia per molte persone. È certo che il gioco d’azzardo debba essere dosato. Questo lo riconoscono i casinò stessi, che sponsorizzano le scommesse sicure. Dal punto di vista dell’intrattenimento, è difficile superare i casinò online. I giochi sono sempre migliori, sotto tutti i punti di vista. Promettendo un maggior coinvolgimento, riescono a intrattenere il giusto.

In altre parole, l’era delle piattaforme sull’azzardo in Italia è appena cominciata. Non è neanche al suo culmine!