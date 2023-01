Xiaomi da il via ad una serie di sconti su alcuni prodotti, in particolare sulla nuova TV F2, con uno sconto di 100 Euro, ecco i dettagli

Da oggi fino al 31 Marzo, la line-up di Smart TV con Fire TV integrata sarà disponibile ad un prezzo imperdibile. E questa la nuova occasione per uno dei prodotti Xiaomi più apprezzati dello scorso anno, ovvero il modello Xiaomi TV F2 Series, disponibile nelle tre varianti, 43″, 50″ e 55”, è da oggi disponibile su Amazon con uno sconto di 100€ rispetto al prezzo di listino. Vediamo le specifiche e se fa al caso vostro.

Xiaomi: sconti Last Minute per la recente TV F2!

Il modello Xiaomi TV F2, è una TV di nuova Gen dotata di un’elegante struttura in metallo con doppi supporti, la serie Xiaomi TV F2 presenta un design con cornici sottili e offre un’elevata definizione in 4K con MEMC a 60Hz per un’esperienza visiva coinvolgente e realistica che si riflette anche nel comparto audio, grazie alla presenza dei sistemi DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD, che insieme creano un effetto surround di livello cinematografico.

Le opzioni di intrattenimento sono altrettanto eccezionali, grazie all’integrazione di Fire TV, che permette agli utenti di godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora. Inoltre, il telecomando incluso, con integrazione Alexa per i comandi vocali, consente una user experience facile, fluida e confortevole, oltre a controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili nell’ambiente domestico.

La serie F2 è infine dotata di Apple Airplay, e ciò consente il casting diretto da dispositivi mobili.

A partire da oggi e fino al 31 marzo, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su Amazon nelle seguenti offerte e configurazioni disponibili:

299€ anziché 399€ per la versione da 43″

349€ anziché 449€ per la versione da 50″

399€ anziché 499€ per la versione da 55″

