Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac confida nel 2023 per il day one di un “gioco enorme”

L’aracnide della Casa delle Idee non tarderà: secondo Insomniac la data di uscita di Marvel’s Spider-Man 2 può ancora sperare nel 2023

Non si sa ancora granché del gameplay di Marvel’s Spider-Man 2, ma il sequel supereroistico targato Insomniac Games è tuttora uno dei titoli più attesi del 2023. Il team di sviluppo che diede i natali a uno dei platformer 3D più amati di sempre ha confermato che i lavori procedono a piè sospinto. Il gioco è dunque ancora previsto entro la fine dell’anno, e il prolifico doppiatore Yuri Lowenthal (Marth in Super Smash Bros. Ultimate, Cecil Harvey in Dissidia Final Fantasy, Dainsleif in Genshin Impact) ci ha fornito un aggiornamento sul suo ritorno dietro le corde vocali del Peter Parker dal ragno bianco.

Su PS5 sai che c’è, Marvel’s Spider Man 2 nel 2023

Parlando ai microfoni di ComicBookMovie, Lowenthal ha detto che come gioco Marvel’s Spider-Man 2 si prospetta “enorme”, e sebbene l’implicazione sia quella di dover registrare altre battute il doppiatore ha lasciato intendere anche che il 2023 sia tuttora l’anno previsto. “Ho ancora un po’ da fare. Come gioco è enorme e per questo devo ancora lavorarci un pochino”, ha dichiarato l’attore. “So che sono sicuri della data di uscita e Insomniac su questo non ha mai deluso. Ovviamente, non posso dire molto altro, ma vi posso già preannunciare che sarà sorprendente.” (Usando “astonishing” per “sorprendente”, si presume per citare un aggettivo molto usato nei fumetti Marvel, ndr.)

“Sono elettrizzato all’idea di vedervelo giocare”, ha aggiunto Lowenthal. “Sanno di avere un gran fardello da portare dopo gli ultimi due giochi, e ci sono riuscito. Non vedo l’ora che i fan lo giochino.” Che la portata del titolo fosse “enorme” già si poteva intuire, ma le conseguenze di ciò in fatto di storia, gameplay e mappa dell’open world resta ancora da vedere, soprattutto con Peter e Miles entrambi sotto gli stessi riflettori. Il gioco è previsto su PS5 per quest’autunno. L’articolo qui sopra allude anche alla comparsa del Peter videoludico nel prossimo lungometraggio animato, ma la cosa esula da quest’ala del sito.

