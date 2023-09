Il Samsung Galaxy S23 è in offerta sul sito ufficiale di Mediaworld, con uno sconto maggiore di 300€

Il Samsung Galaxy S23 è qui per offrirti una straordinaria esperienza mobile. Questo smartphone è stato progettato per i veri appassionati di fotografia e per chi desidera prestazioni di alto livello. Con una potente fotocamera grandangolare da 50 MP, un processore Snapdragon 8 Gen 2.1 all’avanguardia e una batteria migliorata, Galaxy S23 è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze. Non solo, ma offre anche un display Dynamic AMOLED 2X di alta qualità e una visibilità adattiva per una visione ottimale in qualsiasi ambiente. Scopri di più su come puoi mettere le mani su questo straordinario dispositivo a un prezzo speciale continuando a leggere l’articolo.

Samsung Galaxy S23 crolla di 300€ grazie a questa offerta!

Il Samsung Galaxy S23 è un smartphone Android di fascia alta che offre una potenza eccezionale e una serie di funzionalità avanzate. Dotato di un processore Qualcomm SM8550 octa-core con velocità di clock fino a 3,36 GHz, 8 GB di RAM e una generosa capacità di archiviazione da 128 GB, questo dispositivo è progettato per gestire senza sforzo qualsiasi attività, dal multitasking al gaming.

Il suo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici offre una qualità visiva straordinaria con colori vibranti e neri profondi. Il touchscreen è altamente responsivo, garantendo una navigazione fluida e intuitiva.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy S23 è dotato di una fotocamera posteriore da 50 megapixel che cattura immagini nitide e dettagliate. La fotocamera frontale da 12 megapixel è perfetta per selfie di alta qualità. Inoltre, la presenza del riconoscimento facciale e del lettore di impronte digitali garantisce un’ulteriore sicurezza dei tuoi dati.

Con un prezzo scontato a soli 676,99 euro anziché i 979 euro originali, il Samsung Galaxy S23 offre un’ottima combinazione di potenza e valore, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo di alto livello senza spendere una fortuna.

Noi di tuttotek.it invitiamo a rimanere collegati ai nostri canali per ricevere costanti aggiornamenti sulle offerte più recenti e non solo!