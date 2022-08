Hekka: nuove offerte per l’estate

Torniamo a parlare delle offerte di Hekka per il periodo estivo con tanti prodotti in sconto anche questo mese

Cominciano le ferie finalmente e qual è il modo migliore per rilassarsi se non fare un po’ shopping? Ancora meglio se shopping online con il nostro pacco che ci viene comodamente consegnato tra le mani. Le offerte estive di Hekka sono certamente l’occasione giusta per farsi trasportare da questo spirito. Vediamo che cosa ci riserva il mese di agosto.

Hekka: gli sconti per il mese di agosto

Vi segnaliamo alcuni dei prodotti più interessanti che potete trovare in offerte nello store online. Ovviamente potete trovare tanti altri prodotti nel markplace di Hekka, sia tecnologici che non.

Cuffie Bluetooth M10

Queste cuffiette hanno tutto quello che si può desiderare. Infatti utilizzano la moderna connessione Bluetooh 5.1 che consuma poco e consente di trasmettere brani di elevata qualità. Abbiamo poi la protezione IPX7 che permette di utilizzarle in acqua fino ad un metro di profondità. La batteria interna garantisce circa 4-6 ore di riproduzione musicale e grazie alla custodia potremo ricaricarle fino a 8 volte.

Prezzo in offerta: €9.63

Prezzo di listino: €15.63

Coupon: HekkaM10

Scadenza offerta: 31/08/2022, spedizione ed IVA incluse

Xiaomi Youpin Qiaoqingting: sistema anti-prurito per le zanzare

Estate significa caldo, ferie e purtroppo anche zanzare. Venire punti da questi insetti è molto fastidioso perché provoca un prurito che può durare qualche giorno. Soprattutto nei bimbi può essere un problema perché tendono a grattarsi fino a provocare escoriazioni. Questo dispositivo serve ad alleviare il prurito grazie agli impulsi laser. In pochi istanti potremo liberarci dal fastidioso problema.

Prezzo in offerta: €10.54

Prezzo di listino: €19.54

Coupon: Hekka10S

Scadenza offerta: 31/08/2022, spedizione ed IVA incluse

MicroSD Sandisk da 400 GB

Una MicroSD da sogno per fotografi e videomaker. Con i suoi 400 GB è uno dei modelli più capienti sul mercato. Si tratta di una memoria di classe 10, quindi con velocità di trasferimento minima garantita di 10 MB/s (circa 80 Gbps). Non è una velocità eccellente, ma come sistema di archiviazione di foto e video FHD va bene. Anche come storage esterno di un telefono è ottima.

Prezzo in offerta: €40.72

Prezzo di listino: €54.72

Coupon: Hekka400G

Scadenza offerta: 31/08/2022, spedizione ed IVA incluse

KUMI X2 Pro TWS: cuffiette Bluetooth da gaming

Un altro paio di cuffie TWS, questa volta però ottimizzate per il gaming. Queste cuffie KUMI infatti, grazie alla connessione Bluetooth 5.2 garantiscono una bassa latenza. Inoltre abbiamo la certificazione IPX5 contro schizzi d’acqua e pioggia, rendondole ottime anche per lo sport all’aperto.

Prezzo in offerta: €9.49

Prezzo di listino: €21.49

Coupon: HEKKA0728

Scadenza offerta: 31/08/2022, spedizione ed IVA incluse

Aqara Smart Home: sensore ambientale multifunzione

Per concludere segnaliamo questo sensore ambientale multifunzione di Aqara. Si tratta di un sensore smart che misura temperatura, umidità e pressione degli ambienti. Può esserne installato in casa o in ufficio e tiene sotto controllo i parametri ambientali grazie all’apposita app per smartphone. Oltre che le misure istantanee si possono anche vedere gli storici. Inoltre si possono interfacciare i sensori con altri dispositivi smart per domotizzare la nostra abitazione.

Prezzo in offerta: €15.18

Prezzo di listino: €35.18

Coupon: HEKKA2PCS

Scadenza offerta: 31/08/2022, spedizione ed IVA incluse

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!