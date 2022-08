Intel Arc Pro: ufficiali le nuove inedite GPU per professionisti!

Le nuove GPU Intel Arc Pro sono tra noi finalmente. Intel ha presentato la gamma Pro serie A, composta da A30M, A40 (single slot) e A50

La nuova gamma prende sempre più forma, ora, viene completata dalle serie professionali, ovvero la gamma Pro A. Il colosso di Santa Clara difatti, ha presentato la gamma di GPU professionali Intel Arc Pro serie A.

I primi prodotti sono le GPU Intel Arc Pro A30M, pensata per l’ambiente mobile e le GPU Intel Arc Pro A40 (single slot) e A50 (dual slot) per desktop con un form factor ridotto. Sono entrambe dotate di hardware ray-tracing integrato, capacità di apprendimento automatico e accelerazione della codifica hardware AV1, la prima del settore.

Intel Arc Pro: ufficiali le nuove inedite schede grafiche!

Le schede grafiche A-Series puntano alle certificazioni con le principali applicazioni software professionali nei settori di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), e progettazione e produzione (D&M). Le GPU Intel Arc Pro sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento (M&E) come Blender ed eseguono le librerie open source dell’Intel oneAPI Rendering Toolkit, che sono ampiamente adottate e integrate negli strumenti di rendering leader del settore.

Le GPU Intel Arc Pro saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno dai principali partner dell’ecosistema mobile e desktop. Per gli sviluppatori e i creatori di contenuti che parteciperanno a SIGGRAPH dall’8 all’11 agosto, sarà possibile ad accedere a delle sessioni demo con sistemi oneAPI Rendering Toolkit presso lo stand Intel n. 427.

Ancora non abbiamo le complete specifiche, ma il sito web riporta interessanti dettagli, colpisce il fatto che varianti desktop conterranno 6 GB di RAM GDDR6, mentre la versione laptop avrà 4 GB. E, che tutte e tre le GPU sono state realizzate anche con il processo a 6 nanometri di TSMC, un processo produttivo davvero super efficiente. Chiaro l’intento e l’interesse di Intel di puntare su di un ottimizzazione generale relativa al software, interessante l’attenzione ai Rendering Toolkit, che strizzerà l’occhio a tutti questi software precedentemente citati, ed a future ottimizzazioni lato programmazione e costruzione di Render 3D. Intel promette il supporto per tutte le ultime tecnologie utilizzate dai professionisti.

Le nuove schede grafiche sono tutte dotate di ray-tracingintegrato, e come detto, forse la cosa più importante accelerazione della codifica hardware AV1 e capacità di apprendimento automatico (Macchine Learning per intenderci). Ciò include Blender, ampiamente utilizzato, nonché varie librerie open source incluse in oneAPI Rendering Toolkit. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.