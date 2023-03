Euronics: ottimi sconti su HP Notebook VICTUS 15-FA0005NL

E voi ? Cosa ne pensate di questa super offerta Euronics su HP Notebook VICTUS 15-FA0005NL-Mica Silver ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

L’HP – Notebook VICTUS 15-FA0005NL-Mica Silver è disponibile in offerta su Euronics con uno sconto del 28%. Potrete acquistare il prodotto al prezzo di 999,00 euro, invece di 1399,00 euro al seguente link . Il Notebook Gaming VICTUS possiede un processore Intel Core i7 – Core i7-12700H con Velocità 1 GHz, turbo 4,7 Ghz. Avrete a disposizione una RAM da 16 Gb con DDR4 ed una SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la scheda grafica, il VICTUS possiede un’Nvidia GeForce RTX 3050. Infine , il monitor WLED da 15,6 pollici con il display antiriflesso Full HD.

Euronics ( qui per maggiori info sull’azienda) è un gruppo europeo che si occupa della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici . La sede principale del gruppo Euronics è situata in Olanda, precisamente ad Amsterdam. il gruppo conta più di 11.500 negozi in 30 nazioni differenti (sono tutti rivenditori indipendenti). I n questi giorni l’azienda ha presentato tantissime offerte e sconti imperdibili sui propri prodotti. Di seguito, andremo a conoscere nel dettaglio l’incredibile sconto Euronics disponibile questo mese sul Notebook Gaming VICTUS 15″ di HP.

