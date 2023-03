Elden Ring: dati statistici incredibili sul boss Malenia

Bandai Namco ha rivelato alcune interessanti statistiche sul boss Malenia di Elden Ring e sugli altri boss del gioco

Per celebrare il primo anniversario di Elden Ring di FromSoftware, Bandai Namco ha pubblicato una nuova infografica, condividendo le informazioni di milioni di giocatori. I vari schemi statistici forniti hanno rivelato che sono stati effettuati 5,9 miliardi di tentativi contro i boss di Elden Ring e, per la sorpresa di nessuno, Malenia e Blade of Miquella sono in testa con 329 milioni di tentativi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Elden Ring: Malenia e gli altri boss più letali

Insomma: abbiamo visto che in Elden Ring Malenia e Blade of Miquella non sono dei clienti particolarmente accomodanti per gli sfortunati avventori. Margit, the Fell Omen e the Limgrave Tree Sentinel sono rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica dei boss che hanno fatto registrare più vittime. Nel gioco si sono verificati oltre nove miliardi di morti, di cui ben il 69% a causa di nemici e PNG. Naturalmente, non va trascurato il 14% di morti per cadute.

Ci sono state oltre un miliardo di evocazioni, l’88% delle quali in cooperativa. I principali incantesimi lanciati sono stati Rock Sling, Crystal Torrent, Glintstone Pebble, Greatblade Phalanx e Rotten Breath. Benedizione dell’Erdtree, Fionda Bestiale, Voto d’Oro, Fiamma della Frenesia e Vitalità Bestiale sono stati gli incantesimi più acquistati.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Ha vinto numerosi premi come il gioco dell’anno e ha superato i 20 milioni di vendite digitali e di spedizioni in tutto il mondo. È confermato che è in fase di sviluppo un’espansione, Shadow of the Erdtree.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.