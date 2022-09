In questa recensione analizzeremo la nuovissima Figure del folle Koro Sensei, direttamente da Assassination Classroom e realizzata da ABYstyle Studio

L’ora dell’assassinio è arrivata. ABYstyle Studio ha da poco presentato il suo nuovo prodotto realizzato su licenza ufficiale proveniente da Assassination Classroom: la Koro Sensei Figure. Questa rappresenta l’unica statuetta economica del giallo insegnante attualmente disponibile. Per questo, i fan di Assassination Classroom staranno sicuramente drizzando le antenne nell’attesa di capire se questa realizzata ABYstyle Studio si è (oppure no) un oggetto da collezione degno di nota. Ebbene, preparate la cavalleria e partiamo con la recensione della Koro Sensei Figure!

La confezione – Recensione Assassination Classroom, Koro Sensei Figure

ABYstyle Studio non si smentisce mai. La scatola è davvero interessante. Ciò che si nota fin da subito è la vetrina con le decalcomanie che ritraggono le numerose armi utilizzate dagli alunni della “3ª End” per provare ad assassinarlo. Come vedete, oltre alla colorazione e i vari loghi che ghermiscono il box, ad essere curato è anche il background, con tutti gli allievi che minacciano l’incolumità del povero Koro Sensei.

Analizziamo la figure – Recensione Assassination Classroom, Koro Sensei Figure

Pur essendo priva di basi, questa è una delle SFC più alte. Questa statuetta in PVC raggiunge infatti una vetta di 20cm! Oltre ad essere una delle più grandi è anche una delle più pesanti. Vista la sua struttura massiccia, Koro Sensei a mo’ di statuetta pesa 368 grammi.

A garantire un peso elevato è il PVC solido che caratterizza la maggior parte della figure. Le parti più morbide sono le sezioni finali dei suoi arti, la parte inferiore della veste e l’iconico cravattino. Come abbiamo affermato, la riproduzione non necessita di una base. Questo perché, vista la posa del sadico insegnante, i suoi tentacoli sono un perfetto basamento. Non ci sono infatti oscillazioni di sorta. La figure appare stabile sotto tutti i punti di vista.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Assassination Classroom, Koro Sensei Figure

Iniziamo con il dire che la posa ci è davvero piaciuta. Con un braccio alzato è sicuramente impegnato a spiegare l’ennesima lezione, mentre il suo statico ma attendo sguardo è onnisciente. Non è un personaggio che può essere arricchito da poi così tanti dettagli ma è presente tutto ciò che conta come l’immancabile copricapo, la sua veste e il sorriso a 36 denti stampato in faccia.

Benché nell’anime/manga non si evidenzi alcuna sfumatura nel suo vestiario, qui notiamo dei dettagli più scuri nella sottoveste scarlatta e il ché ci può far solo che piacere. La colorazione di Koro è molto fedele a quanto visto nell’opera di Yūsei Matsui. Sia il giallo-fluo del suo corpo che la veste non presentano errori. L’unico appunto è che i dettagli sulle maniche della giacca sono blu al posto che viola. Non ne capiamo il motivo ed è davvero un peccato, poiché si tratta dell’unica differenza evidente.

Riguardo alla stampa nel viso e sulla cravatta risulta tutto precisissimo. La finitura usata per la statua è opaca e, sebbene per il vestiario vada più che bene, avremmo preferito fosse maggiormente riflettente sul corpo e sulla testa proprio come si evince dall’anime.

Tiriamo le somme

La Koro Sensei Figure di ABYStyle Studio è definitivamente un prodotto da collezione di ottima fattura che riesce a racchiudere benissimo l’iconicità dello strambo personaggio. Al netto di qualche imprecisione, ci sentiamo di consigliarla senza dubbi. Questo è anche motivato dal prezzo: €29.99 di listino per una statuetta da ben 20cm.

Noi ringraziamo ABYStyle Studio per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per altre recensioni e articoli dal mondo del collezionismo!