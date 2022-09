A cosa servono le criptovalute e dove vengono utilizzate

La prima comparsa di una criptovaluta risale al 2009, quando sulla scena internazionale fa capolino il Bitcoin, ancora oggi forse la moneta virtuale più conosciuta

Da quando hanno fatto la loro comparsa nel settore finanziario, le criptovalute hanno conosciuto momenti di grande popolarità, seguiti da periodi di profonda incertezza, ma sempre con una costante: rappresentare l’alternativa sicura al denaro tradizionale. Lo scopo per il quale sono nate è sostanzialmente quello di sottrarsi al controllo delle banche centrali, affidandosi invece a tecnologie come la cosiddetta blockchain, in cui tutti i soggetti interessati si trovano in una condizione paritaria. Dall’emissione alle transazioni, tutto avviene semplicemente in rete, in maniera collettiva; aspetto che rende anche più difficile subire attacchi informatici di alcun tipo.

La prima comparsa di una criptovaluta risale al 2009, quando sulla scena internazionale fa capolino il Bitcoin, ancora oggi forse la moneta virtuale più conosciuta. Nel corso degli anni, il suo valore è mutato progressivamente, raggiungendo addirittura i 69mila dollari nel 2021, quando la Tesla di Elon Musk li ha acquistati per un miliardo e mezzo di dollari. Non ci è voluto molto affinché sulla scena comparissero altre criptovalute, diventate nel tempo altamente competitive e, in alcuni casi, preferibili al Bitcoin: pensiamo ad esempio ad Ethereum o Cardano.

Ma a cosa servono di preciso queste monete virtuali? Gli utilizzi sono infatti molteplici e si estendono a diversi ambiti di interesse. Esistono, ad esempio, negozi online che consentono di usarle per fare acquisti – il primo pagamento in Bitcoin venne fatto per comprare due pizze – o pagine internet che consentono di convertirli in carte regalo. Ma anche agenzie di viaggio e alcune compagnie aeree permettono di utilizzare Ethereum e Litecoin per effettuare prenotazioni. Negli Stati Uniti è addirittura possibile usare Bitcoin per acquistare le licenze Windows e Office.

Un altro dei settori coinvolti nell’utilizzo di criptovalute è quello del gioco, tanto che si è addirittura coniato il termine “crypto gaming”. Stiamo parlando della possibilità che alcune piattaforme di poker online o scommesse sportive offrono ai propri utenti, in maniera diretta o indiretta, di utilizzare Neteller ed Ethereum, ad esempio, al posto della moneta tradizionale. È probabilmente uno degli ambiti di applicazione più conosciuti e utilizzati dagli utenti, come fosse una fusione pressoché naturale e quasi automatica; basta semplicemente possedere un wallet sicuro, un dispositivo con cui giocare e registrarsi al sito che si preferisce.

Ma il settore che attira forse il maggior coinvolgimento da parte di chi si interessa alle tematiche finanziare è, senza dubbio alcuno, quello degli investimenti. Più che per un’effettiva utilità pratica, infatti, le criptovalute vengono viste in particolar modo come una possibilità di incrementare il proprio tesoretto personale attraverso la rendita e il valore che queste monete virtuali acquisiscono con il tempo. Chi è riuscito a comprare Bitcoin durante il loro periodo d’oro, ad esempio, li ha poi rivenduti a un prezzo esorbitante. Possiamo dunque affermare che il vero scopo di chi acquista e investe in criptovalute è quello di convertirle in denaro reale? Probabilmente non verremmo smentiti nel dichiarare che si tratta dell’utilizzo più profittevole.

Come ogni operazione di trading presenta naturalmente il suo rischio, ma stiamo parlando di un mercato che ancora oggi offre diverse opportunità, date soprattutto dalla sua natura fluida e in continuo divenire. Esistono ormai decine di piattaforme in cui è possibile investire in sicurezza grazie al supporto di broker esperti, oppure utilizzando il metodo exchange, ovvero quello della compravendita, che richiede però conoscenze e capacità piuttosto elevate. Insomma, i modi in cui al giorno d’oggi vengono sfruttate le criptovalute sono veramente innumerevoli; non sostituiranno mai la moneta reale, ma rappresentano comunque un’alternativa in molti settori e potrebbero cambiare il futuro delle transazioni online, così come hanno già ampiamente contribuito a dare nuova linfa ai mercati finanziari e agli investimenti. Che si tratti di acquistare beni e servizi, giocare o provare ad aumentare i propri risparmi, hanno già conquistato un ruolo di rilievo nel panorama monetario e, con molta probabilità, sempre più persone in futuro si avvicineranno a questa tecnologia e questo modo alternativo di effettuare transazioni o investire capitale.