Rowland si unirà al team Nissan Formula E insieme a Fenestraz per la stagione 10

Rowland si è unito a Nissan come esordiente nel 2018, lo stesso anno in cui il costruttore giapponese ha debuttato in Formula E. Ha corso per il team tra le stagioni 5 e 7, conquistando cinque pole position e cinque podi, tra cui una vittoria a Berlino nel 2020. Oltre ai successi in Formula E, il 31enne pilota di Barnsley vanta un curriculum di tutto rispetto: nel 2015 ha vinto il titolo della Formula Renault 3.5 Series e nel 2017 si è piazzato al terzo posto nel campionato FIA di Formula 2.

Nel frattempo, Fenestraz continuerà il suo sviluppo con il Team Nissan Formula E dopo una promettente stagione 9. Durante il suo anno da rookie, il 24enne ha impressionato molti per la sua capacità di adattarsi alle macchine di Formula E, conquistando la pole position e il giro più veloce di tutti i tempi in Formula E all’E-Prix di Città del Capo, alla sua quinta gara con la squadra. Ha anche fatto segnare il giro più veloce della gara a Monaco e ha lottato regolarmente in testa al gruppo.

La stagione 10 sarà la più grande di sempre per la Formula E, con 17 gare in programma, tra cui il primo E-Prix in Giappone, che si terrà a Tokyo il 30 marzo 2024. I test pre-stagionali si svolgeranno a Valencia dal 23 al 27 ottobre, prima della gara di apertura del campionato a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal del Nissan Formula E Team:

Siamo lieti di annunciare Oliver Rowland e Sacha Fenestraz come piloti del Nissan Formula E Team per la Stagione 10. Siamo molto felici di dare il bentornato a Oliver, conosciamo il suo talento e la sua esperienza e siamo sicuri che contribuirà in modo significativo al futuro successo del team. Completerà una forte coppia con Sacha, che ha dimostrato il suo talento fin dal suo arrivo. Ha dimostrato di essere eccellente in qualifica e ha un enorme potenziale per crescere e diventare una forza importante nel campionato. Stiamo continuando a lavorare duramente in fabbrica e con i piloti per essere pronti ad affrontare la stagione subito a Città del Messico. Questo sarà il nostro secondo anno come Nissan Formula E Team nella serie, abbiamo già imparato molto e cercheremo di fare altri passi positivi nel nostro viaggio in Formula E”.

“Allo stesso tempo, vogliamo anche ringraziare di cuore Norman Nato per tutto il suo duro lavoro e gli sforzi profusi durante la Stagione 9. Senza di lui e le sue forti prestazioni durante la stagione, non ci sarebbe stato nulla da fare. Senza di lui e le sue ottime prestazioni nelle ultime gare dell’anno, non saremmo stati in grado di raggiungere la nostra posizione finale nella classifica dei team. È stato un piacere lavorare con Norman e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura.