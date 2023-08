King C Gillette celebra il World Beard Day con i migliori prodotti per prendersi cura della propria barba e renderla perfetta

Ogni anno, il primo sabato di settembre, il mondo si prepara a celebrare qualcosa che da sempre è un segno distintivo nell’universo della moda maschile: la barba, una fedele compagna di ogni uomo. Quest’anno, il World Beard Day sarà il 2 settembre, una giornata dedicata a onorare ogni tipo di barba, che sia selvaggia e incolta o perfettamente curata, lunga o rasata con precisione.

King C Gillette, un marchio sempre vicino agli uomini che amano curare la propria barba, lo sa bene; ed è per questo che offre una vasta gamma di strumenti di precisione e prodotti di alta qualità per permettere a ogni uomo di creare il suo stile unico. Ma indipendentemente dal tipo di barba che si possiede, una cosa è fondamentale: utilizzare i prodotti adeguati! Ecco la linea King C Gillette per mantenere la tua barba sempre impeccabile:

World Beard Day: ecco i prodotti King C Gillette

Per gli uomini che amano curare con precisione il proprio aspetto, il Rasoio Elettrico King C. Gillette Style Master è il prodotto ideale. Uno strumento versatile progettato per rifinire, regolare e radere la barba. Questo dispositivo è dotato di una lama 4D con 2 rifinitori laterali e 2 zone di taglio centrali, garantendo una rasatura semplice, veloce e comoda.

La lama in metallo sostituibile garantisce fino a 6 mesi di rasature, mentre la testina radente oscillante si adatta alle zone difficili da raggiungere. Inoltre, il sottile manico in gomma offre una massima precisione e il rasoio è completamente impermeabile; permettendo un utilizzo comodo anche sotto la doccia, con una batteria che dura fino a 45 minuti.

Detergente per barba e viso; una pulizia delicata e efficace

Con olio di argan nutriente, olio di cocco rinfrescante e una piacevole nota di mentolo. Questo detergente per barba elimina lo sporco, le cellule morte della pelle e il sebo in eccesso dai peli della barba; mentre nutre la pelle secca sotto i peli del viso. La sua formula è delicata ed efficace, utilizzando ingredienti di alta qualità e regalando una fragranza maschile.

Anche la crema idratante per barba e viso King C Gillette al World Beard day

Prima di prendersi cura della barba, è fondamentale occuparsi della pelle al di sotto, che può diventare secca e irritata. La crema idratante per barba e viso di King C Gillette aiuta ad idratare la pelle, alleviando i segni di secchezza e irritazione. Inoltre, ammorbidisce la barba pungente e la profuma con la fragranza originale di KCG.

Siero volumizzante barba di KCG: una barba più folta e forte

Il siero volumizzante di King C Gillette è stato sviluppato per gli uomini che desiderano una barba dall’aspetto più folto, sano e robusto. Utilizzando questo siero quotidianamente, il pelo viene rinforzato e ingrossato, rendendo la barba notevolmente più piena e voluminosa, garantendo un effetto sorprendente!

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti King C Gillette King C Gillette al Word Beard day ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).