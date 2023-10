Qatar: inaugurazione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra

Dalle auto Amiri a una papamobile, la Classics Gallery del prossimo Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra in Qatar offrirà una mostra meticolosamente curata di auto d’epoca storicamente significative

Inclusa nell’esperienza della mostra principale presso gli ampi padiglioni del Doha Exhibition and Convention Center (DECC); la Classics Gallery si rivelerà un’attrazione imperdibile per tutti gli acquirenti, i collezionisti e gli appassionati di auto d’epoca più esigenti. Il GIMS Qatar si svolgerà dal 5 al 14 ottobre 2023 e aprirà al pubblico il 7 ottobre. La Classics Gallery metterà in mostra automobili storiche esotiche ed eccezionali, tra cui i vincitori del Best of Show dei principali concours d’elegance. La raffinata galleria esporrà anche automobili con provenienza e pedigree del Qatar.

Dichiarazioni in merito l’inaugurazione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra in Qatar

Sheikha Hessa Al-Thani, responsabile marketing e pianificazione di Qatar Tourism, ha dichiarato:

Il ricco arazzo del patrimonio automobilistico mondiale, compreso quello del Qatar, convergerà nella prestigiosa Classics Gallery, che diventerà un punto fermo dell’imminente Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra del Qatar. La mostra speciale rende omaggio allo spirito pionieristico incarnato da questo evento inaugurale in Qatar e invitiamo i residenti e i visitatori a esplorare le ampie esposizioni e le rivelazioni rivoluzionarie che avranno luogo durante questo influente salone dell’automobile.

Sandro Mesquita, CEO del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, ha dichiarato:

Invito tutti ad esplorare il ‘Ultimate Festival of Automotive Excellence’, della durata di 10 giorni, che comprende debutti globali e lanci di nuovi modelli da parte di produttori di fama mondiale, esperienze di guida su circuito, esaltanti avventure in fuoristrada nel deserto, un programma di conferenze dirompenti e molto altro ancora. Al GIMS Qatar 2023, potrete dare un’occhiata al futuro dell’industria automobilistica, esplorando il suo presente e riflettendo sul suo passato, mentre attraversate le diverse sale del DECC. La Classics Gallery è uno spettacolo a sé stante, con la presentazione di eccezionali auto storiche di fama mondiale.

Mohammed Luqman Ali Khan, direttore curatoriale e autore del libro ufficiale dell’evento, ha dichiarato:

Nella Classics Gallery saranno esposti gioielli automobilistici provenienti da collezioni di auto di fama mondiale. Ci sarà un mix eclettico di straordinari veicoli anteguerra e del dopoguerra, tra cui i vincitori del premio Best of Show, favolose auto di maharaja, auto ufficiali di Stato, roadster iconici, un vincitore di gran premi e anche una papamobile. La “star della mostra” è la Rolls-Royce Phantom V del Qatar, consegnata nuova all’allora Amir del Qatar HH Sheikh Ahmad Bin Ali Al Thani dopo essere stata presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra del 1962. La Phantom Chassis 5LCG25 rappresenta veramente l’intendimento dei qatarini ed è un monumento automobilistico alle relazioni di lunga data tra il Qatar e il Salone dell’Auto di Ginevra. La spettacolare esposizione di auto d’epoca e classiche è un precursore del ‘GIMS Qatar Concours d’Elegance’ previsto per il futuro.

Dettagli sulla GIMS

Su una superficie di oltre 10.000 m2 presso il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), la mostra ospiterà 30 rinomati marchi automobilistici. Tra questi troviamo Toyota, Lexus, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, KIA, Audi, McLaren, Mercedes-Benz, Vinfast, Chery e molti altri. Il GIMS Qatar presenterà le ultime innovazioni dell’industria, oltre 10 anteprime mondiali e 20 anteprime regionali.

Oltre alla mostra principale, GIMS Qatar 2023 creerà l’ultimo festival dell’eccellenza automobilistica in Qatar; con quattro esperienze coinvolgenti che si svolgeranno in alcune delle più importanti destinazioni turistiche del Paese. Queste includono:

un “Future Design Forum” al Museo Nazionale del Qatar,

emozionanti avventure offroad a Sealine,

esaltanti esperienze di ride-and-drive al Lusail International Circuit

ed una grande parata di eccellenza automobilistica lungo l’iconico Lusail Boulevard.

Il GIMS Qatar sarà aperto al pubblico dal 7 al 14 ottobre, tutti i giorni presso il DECC dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 10:00 alle 22:00 il sabato. L’evento prevede l’ingresso gratuito durante i giorni feriali e l’ingresso con biglietto, pari a 50 QAR, durante il fine settimana. I biglietti, compresi quelli per l’ingresso gratuito, sono disponibili sul sito web di Virgin Megastore.

E voi? Cosa ne pensate di questo fantastico evento in Qatar ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).