Pneumatici Bridgestone: vittoria del titolo Mondiale FIM Endurance 2023

Grande trionfo per i pneumatici Bridgestone che vincono il titolo del Campionato Mondiale FIM Endurance 2023

Bridgestone è lieta di annunciare che il Team YART Yamaha Official EWC ha trionfato nel Campionato Mondiale FIM Endurance 2023; la prestigiosa serie di gare di endurance motociclistiche, grazie all’uso dei pneumatici Bridgestone. Questa è la quarta volta e il terzo anno consecutivo in cui un team equipaggiato con pneumatici Bridgestone BATTLAX si è aggiudicato il titolo EWC. Bridgestone, si impegna a suscitare emozioni e gioia nel mondo della mobilità, come indicato nell’E8 Commitment.

Dettagli sulla vittoria dei pneumatici Bridgestone Mondiale FIM Endurance 2023

Bridgestone supporta i team partecipanti all’intera serie EWC fornendo pneumatici Bridgestone BATTLAX noti per la loro elevata aderenza, durata e maneggevolezza. Nella stagione 2023, il Team YART Yamaha Official EWC ha dimostrato prestazioni costanti, ottenendo il secondo posto nella gara di apertura e il primo posto nella seconda gara della serie. Questi risultati hanno condotto il team alla gara di endurance di 24 ore Bol d’Or, la finale della serie, dove hanno conquistato il titolo di campione EWC.

Il Team Manager del Team YART Yamaha Official EWC, Mandy Kainz, ha espresso la sua gratitudine verso i piloti e l’intera squadra per il duro lavoro e la determinazione dimostrati durante la stagione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questo titolo e l’eccezionale spirito di squadra dei piloti di endurance. Bridgestone si impegna a sostenere il motociclismo e il motorsport. Tutto ciò promuovendo la massima sicurezza, offrendo pneumatici premium come i BATTLAX e contribuendo al benessere dei fan del motorsport e dei team di gara. L’azienda continuerà a perseguire il suo impegno per suscitare emozioni e gioia nel mondo della mobilità.

