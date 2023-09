Star Wars Jedi 3: arriva la conferma dello sviluppo

Durante un panel all’Ocala Comic Con, arriva la conferma dello sviluppo di Star Wars Jedi 3 da Cal Kestis in persona

La saga, pubblicata EA, è diventata velocemente un successo sia per il pubblico che per la critica videoludica. Sembra, quindi, piuttosto scontato che un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order e di Star Wars Jedi: Survivor, sia previsto. La notizia ufficiale, però, è arrivata da Cameron Monaghan (interprete del protagonista Cal Kestis) che durante l’Ocala Comic Con, in un panel, ha confermato lo sviluppo di Star Wars Jedi 3.

Le parole che confermano lo sviluppo di Star Wars Jedi 3.

Cameron Monaghan ha dichiarato: “

Stiamo lavorando a un terzo capitolo e siamo ancora nel bel mezzo dello sviluppoÈ una grande impresa e ci sono state alcune conversazioni fino ad ora, ma fortunatamente quando tutte le cose saranno stabilite e decisi allora potremmo iniziare a fare qualcosa di davvero forte

In realtà, questa non è la prima volta che si parla dello sviluppo di Star Wars Jedi 3. Infatti, Andrew Wilson, CEO della EA, ha recentemente dichiarato che alla software house piacerebbe molto continuare a lavorare sulla saga, mentre a luglio, gli sviluppatori Respawn Entertainment hanno fatto intendere che siano al lavoro su un terzo capitolo.

In realtà, questa non è la prima volta che si parla dello sviluppo di Star Wars Jedi 3. Infatti, Andrew Wilson, CEO della EA, ha recentemente dichiarato che alla software house piacerebbe molto continuare a lavorare sulla saga, mentre a luglio, gli sviluppatori Respawn Entertainment hanno fatto intendere che siano al lavoro su un terzo capitolo.