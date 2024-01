L’uscita della Dacia Bigster è fissata entro il 2024

L‘azienda francese Renault ha confermato che l’uscita della Dacia Bigster è fissata per il 2024 e che la presentazione ci sarà entro la fine dell’anno, mentre la commercializzazione inizierà nel 2025

L’azienda francese Renault ci ha lasciati un po’ col fiato sospeso, in un angosciante limbo in cui della Dacia Bigster non si è saputo più nulla. L’ultimo aggiornamento da parte dell’azienda riguarda solo i nuovi prezzi e le versioni della Renault Clio restyling, che puoi leggere cliccando qui. Fortunatamente, abbiamo finalmente delle buone notizie che ci rivelano che l’uscita della Dacia Bigster è più vicina che mai. Il gruppo Renault ha confermato la presentazione della nuova auto entro fine 2024, mentre la commercializzazione inizierà nel 2025. Questo lancio è molto importante per l’azienda, infatti rappresenterà l’ammiraglia del brand ed entrerà in competizione con avversari temibili e rispettati come Ford Kuga, Toyota RAV4, Honda CR-V ecc.

La Dacia Bigster uscirà presto, ecco come sarà

Facendo qualche passo indietro nel tempo, la presentazione della Bigster a gennaio 2021 ha anticipato lo stile dell’attuale Duster, con un design muscoloso e massiccio, che ricorda molto i fuoristrada. L’auto sarà lunga 4,6 metri e si caratterizza non solo per il design che la rende un bodybuilder nel mondo delle auto, ma anche per il largo utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, per una sostenibilità che va anche oltre le emissioni allo scarico. A proposito dei motori, non sappiamo ancora quali saranno, ma con l’adozione della piattaforma CMF del Gruppo, ci aspettiamo che ci sarà la 1.3 mild hybrid da 158 CV e la 1.2 full hybrid da 200 CV, ai quali si potrebbe aggiungere anche la motorizzazione GPL. All’inizio non è previsto nessun plug-in.

Parlando degli interni, non abbiamo immagini che li mostrino, ma possiamo guardare la Duster 2024 per farci un’idea: strumentazione digitale, monitor centrale da 10 pollici e un arredamento curato, ma senza ricorrere a materiali troppo costosi per non gonfiare il prezzo. A livello di tecnologie dovremmo avere vari sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, mantenitore della corsia e molto altro ancora. Se avrà le stesse caratteristiche, la Dacia Bigster sarà un’auto tutto muscoli, ma con molto cervello, perché tutte queste funzionalità si sono rivelate molto utili nel rendere la guida molto più semplice e, appunto, assistita. La nuova auto dovrebbe costare intorno ai 30.000 euro.

Cosa ne pensi? Come sarà la Dacia Bigster secondo te? Facci sapere cosa ne pensi con un commento qui sotto. Resta con noi su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.