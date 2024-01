Necropoli di Saqqara in Egitto: scoperte diverse tombe

Presso la necropoli Saqqara in Egitto sono state scoperte diverse tombe con alcune maschere e statuette di enorme rilevanza

Gli archeologi hanno scoperto diverse antiche tombe egiziane, tra cui una che si ritiene abbia più di 4.000 anni. Saqqara è uno dei siti archeologici dell’antico Egitto più grandi e importanti. Ospita un vasto cimitero, che un tempo serviva l’antica capitale egiziana di Menfi, dove furono sepolti numerosi nobili. Il sito contiene anche quella che è di gran lunga considerata la piramide più antica del Paese. All’interno delle tombe recentemente scoperte, che risalgono a varie epoche storiche, durante i loro scavi i ricercatori hanno documentato una serie di resti umani e manufatti. Gli scavi si sono svolti da agosto a settembre 2023 sulla scarpata orientale dell’altopiano di Saqqara nord. La scoperta più notevole è una tomba scavata nella roccia risalente alla Seconda Dinastia dell’antico Egitto. Il team di ricercatori ha trovato i resti di un individuo in posizione accovacciata all’interno di una bara a forma di scatola.

Necropoli Saqqara in Egitto: cosa è venuto alla luce?

Tra gli altri reperti sepolture dell’inizio della XVIII dinastia (intorno al 1550-1292 a.C.), del periodo tardo (664-332 a.C.), del periodo tolemaico (332-30 a.C.) e del primo periodo romano (intorno al I- II secolo). Il più grande complesso funerario trovato dal team nel nord di Saqqara è una catacomba greco-romana. Il team scoprì originariamente questa catacomba nel 2019, ma non fu in grado di esplorarla a causa delle condizioni del soffitto roccioso e della pandemia di COVID-19. Durante gli scavi più recenti, vennero trovati più di 30 resti umani nella catacomba greco-romana.

Il team ha anche documentato due maschere funerarie di mummie e diverse statuette in terracotta, tra cui alcune raffiguranti la dea Iside-Afrodite. Questa divinità ha la forma della dea egiziana Iside a cui sono stati aggiunti alcuni aspetti della fertilità associati alla dea greco-romana Afrodite. Iside è una delle dee più importanti dell’antica mitologia egizia. Famosa per i suoi poteri magici, venne successivamente venerata anche in tutto il mondo greco-romano. Le ultime scoperte presso la necropoli di Saqqara in Egitto forniranno informazioni inestimabili sulla storia di questa regione.

