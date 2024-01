Honda 0 Series 2026: le novità dal CES 2024

Durante il CES 2024, sono stati svelati alcuni particolari sulle nuove Honda 0 Series 2026 completamente elettriche. Andiamo a scoprirli

Al CES 2024, Honda ha annunciato la sua nuova Serie 0 completamente elettrica. L’azienda ha promesso che lancerà un modello di produzione basato sul concetto di “berlina” in Nord America nel 2026 e un altro veicolo della Serie 0 più o meno nello stesso periodo o anche prima. Al momento del lancio, la Serie 0 sarà una piattaforma “medio-grande”. Ciò supporterebbe auto di dimensioni equivalenti agli attuali Accord e Passport di Honda insieme al minivan Odyssey. Honda offrirà in seguito modelli della Serie 0 con impronte diverse. Successivamente seguirà una piattaforma per auto piccole adatta alle offerte sub-compatte, medio-compatte e compatte (tipo Honda City, HR-V, Civic, CR-V , ecc.), così come una piattaforma ancora più grande. Sebbene l’attuale Pilot alimentato da ICE e l’altro suo fratello, il Ridgeline, siano di medie dimensioni e viaggiano sulla stessa piattaforma del suddetto Passport, sono grandi quanto i crossover Honda.

Honda 0 Series 2026: in attesa di notizie più approfondite

La Serie 0 si evolverà sostanzialmente nel corso della vita della piattaforma, con Honda che ha già definito il suo ciclo di vita. Verranno sostenuti tutti gli sforzi nel settore dei veicoli elettrici dal 2026 fino al 2031 o 2032, momento in cui verrà gradualmente eliminata. A favore di cosa? Probabilmente, l’industria automobilistica attende il salto definitivo nella tecnologia delle batterie per produrre veicoli elettrici davvero convenienti. Resta da vedere se ciò si tradurrà in una disponibilità diffusa di batterie allo stato solido o qualcos’altro.

La Serie 0 così come è stata presentata finora è limitata al marchio Honda. Anche se l’azienda ha dei piani per l’Acura, non si tratterà semplicemente di un restyling per la Serie 0. Date le realtà della moderna produzione automobilistica, che ciò potrebbe significare che la piattaforma di Acura avrà un proprio nome e che i suoi veicoli avranno una carrozzeria del tutto unica. Fino a quando non ci saranno maggiori dettagli sulla Honda 0 Series 2026, bisognerà soltanto aspettare.

