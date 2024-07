GP Silverstone: ritorno alla vittoria per Lewis Hamilton!

Lewis Hamilton conquista la vittoria nel GP di Silverstone e ritorna alla vittoria dopo 3 anni. Nono successo in un singolo Gran Premio per Lewis che butta giù così un altro record della sua meravigliosa carriera in F1. Alle spalle dell’inglese un indomabile Max Verstappen e un deluso Lando Norris. Ferrari solo quinta con Sainz mentre disperso Leclerc 14esimo

Una pazza 75esima edizione del GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone quella che ci hanno regalato oggi i piloti in pista con Lewis Hamilton che ritorna alla vittoria a tre anni di stanza dall’ultima volta quando vinse il GP dell’Arabia Saudita del 2021. Sprazzi di duello con il suo rivale proprio di quell’anno ovvero Max Verstappen che arriva secondo e davanti ad un più che amareggiato Lando Norris. Quarta posizione per Oscar Piastri. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz che di più non poteva fare dopo esser partito in settima posizione. Che finale e che emozione per il sette volte campione del mondo che ritorna ad assaporare il gusto della vittoria nella sua gara di casa, mostrandosi commosso a fine corsa davanti al suo pubblico. Costretto al ritiro invece George Russell a causa di un problema del sistema idrico sulla sua monoposto dopo che si trovava in testa.

A concludere la top ten poi troviamo: Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon e Yuki Tsunoda. Altra gara da dimenticare invece per l’altro ferrarista Charles Leclerc che conclude addirittura in 14esima posizione dopo aver montato le gomme intermedie in un momento in cui la pista era ancora asciutta. Da sottolineare la grande rimonta del leone Verstappen che negli ultimi dieci giri ha prima recuperato il gap da Norris e poi lo ha sorpassato e se avesse avuto un altro giro a disposizione avrebbe preso anche Hamilton.

Gara, l’ennesima da dimenticare per la Rossa che attualmente è quarta forza del mondiale, a Maranello i tecnici e gli ingegneri avranno molto lavoro da fare dopo il passo indietro sugli aggiornamenti che sono arrivati a Barcellona. Continuate a seguirci su tuttotek.it per ulteriori approfondimenti sul mondo della Formula 1 e molto altro ancora!