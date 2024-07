Analisi post qualifiche Silverstone: Mercedes vola, Ferrari zoppica

La Mercedes ha conquistato le prime due posizioni nelle qualifiche del GP di Silverstone, conquistando una doppietta convincente con George Russell e Lewis Hamilton. La Ferrari, invece, ha vissuto un weekend da incubo fin’ora, con Charles Leclerc 11esimo e Carlos Sainz settimo. Un risultato disastroso che mette sotto pressione le figure del Cavallino

Mercedes ha sorpreso tutti a Silverstone, conquistando la prima fila con Hamilton e Russell, un risultato inaspettato rispetto a tre mesi fa quando arrancava tra le quinta e sesta posizione. Questo successo evidenzia la capacità della Formula 1 di riscrivere le gerarchie grazie agli sviluppi tecnici. L’assenza di Max Verstappen, il quale ha perso circa 100 punti di carico in un giro in Q1 quando ha perso la RB20 a Copse, ha privato le qualifiche di un punto di riferimento, ma la prestazione delle Mercedes non è stata casuale. Le condizioni fredde e umide della pista hanno aiutato le W15 a portare le gomme nella finestra di utilizzo ideale. Questi fattori sono gli stessi che hanno contribuito anche alla pole position in Canada, sempre ad opera di Russell.

I recenti piccoli cambiamenti di assetto e aggiornamenti tecnici hanno permesso alla Mercedes di migliorare significativamente il bilanciamento dell’auto. La W15 ha corretto i problemi di sovrasterzo e sottosterzo, ottenendo un equilibrio ottimale tra alte e basse velocità. Questo ha reso il carico aerodinamico più sfruttabile, come evidenziato dalle parole di Russell e Hamilton.

Analisi post qualifiche Silverstone: Ferrari dispersa, McLaren sprecona

Capitolo McLaren invece dove se il team di Woking può ritenersi soddisfatto della terza posizione di Lando Norris dall’altro lato c’è un po’ di amarezza per non esser riuscita ad agguantare la prima fila. La MCL38 ha tutte le carte in gioco per poter ambire alla vittoria, è mancato il metter tutto insieme nel momento in qui contava. La monoposto del team papaya però si conferma ancora una volta un’auto completa e in ogni pista super competitiva.

Un errore in Q2 costa caro a Charles Leclerc, relegandolo alla sesta fila dello schieramento. La Ferrari, già in difficoltà a Silverstone, vede anche Carlos Sainz finire alle spalle della Haas di Nico Hulkenberg. Dopo un lungo venerdì di test, Ferrari ha deciso sabato mattina di accantonare il pacchetto aerodinamico di Barcellona, optando per quello di Imola. Meno performante in termini di carico, il pacchetto di Imola offre però una guidabilità migliore e una maggiore prevedibilità di guida, aspetti cruciali per contrastare i problemi di rimbalzi che affliggono la SF-24. Sainz precisa che i rimbalzi erano presenti già dall’inizio della stagione, definendoli una “debolezza intrinseca” della macchina.

La sfida per Ferrari è ora quella di trovare il modo di sfruttare l’aumento di carico aerodinamico per migliorare il tempo sul giro. Un’impresa non semplice, visto che la Rossa si trova ad affrontare problemi simili a quelli che hanno frenato la Mercedes in passato. Restate connessi su Tuttotek.it per scoprire come andrà a finire il GP di Silverstone in programma oggi alle ore 16.